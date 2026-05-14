China advierte a EUA por apoyo militar a Taiwán

La creciente tensión entre China y Estados Unidos volvió a escalar esta semana luego de que el presidente chino, Xi Jinping, exigiera a Donald Trump frenar la venta de armas estadounidenses a Taiwán, durante una reunión celebrada en Pekín que colocó nuevamente a la isla en el centro del conflicto geopolítico entre ambas potencias.

El mandatario chino advirtió que el tema taiwanés representa “la línea roja más importante” en la relación bilateral y alertó que cualquier error en el manejo del conflicto podría derivar en un enfrentamiento directo entre Washington y Pekín.

Xi advierte riesgo de conflicto por Taiwán

Durante el encuentro con Trump, Xi Jinping insistió en que Estados Unidos debe actuar con “prudencia” respecto a Taiwán y detener el suministro de armamento a la isla, a la que China considera parte de su territorio bajo el principio de “una sola China”.

El presidente chino aseguró que el respaldo militar estadounidense fortalece las aspiraciones independentistas dentro de Taiwán y aumenta la inestabilidad en el estrecho de Formosa, una de las regiones estratégicas más sensibles del planeta.

Además, reiteró que Pekín mantiene como objetivo la reunificación con Taiwán y recordó que China no descarta el uso de la fuerza si considera amenazada su soberanía territorial.

Venta de armas vuelve a tensar relación entre Washington y Pekín

El reclamo de Xi ocurre meses después de que Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de asistencia militar para Taiwán valuado en más de 11 mil millones de dólares, operación que generó fuertes protestas diplomáticas por parte del gobierno chino.

Antes de iniciar su visita a China, Donald Trump confirmó que abordaría directamente con Xi el tema de las ventas de armas, aunque posteriormente funcionarios estadounidenses señalaron que el asunto no dominó completamente la reunión bilateral.

Sin embargo, especialistas internacionales consideran que Taiwán sigue siendo el principal punto de fricción entre ambas potencias, especialmente ante el fortalecimiento militar chino en la región y el respaldo estratégico que Washington mantiene hacia Taipéi.

Taiwán, el punto más delicado entre China y Estados Unidos

La tensión alrededor de Taiwán ha aumentado en los últimos años debido al incremento de maniobras militares chinas cerca de la isla y al fortalecimiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y el gobierno taiwanés.

Washington mantiene desde hace décadas una política ambigua respecto a Taiwán: reconoce oficialmente a Pekín como el único gobierno chino, pero al mismo tiempo suministra armamento y respaldo estratégico a la isla para garantizar su capacidad de defensa.

Expertos en política internacional advierten que cualquier escalada militar en el estrecho de Taiwán tendría consecuencias globales, debido a la relevancia económica y tecnológica de la región, especialmente en la producción mundial de semiconductores.

Además del conflicto sobre Taiwán, la reunión entre Trump y Xi incluyó temas relacionados con la guerra comercial, inteligencia artificial, energía y seguridad internacional.

Ambos gobiernos buscan mantener canales diplomáticos abiertos en medio de un escenario global marcado por conflictos armados, competencia tecnológica y disputas económicas que han deteriorado la relación entre las dos mayores potencias del mundo.

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