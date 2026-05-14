Migrantes muertos en tren de Laredo eran mexicanos y hondureños

Las autoridades estadounidenses confirmaron este jueves que las seis personas localizadas sin vida dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, eran originarias de México y Honduras.

Además, los agentes federales que encabezan la investigación revelaron que las víctimas no murieron en Laredo, sino durante el trayecto del tren.

Sospechan muerte por golpe de calor

La forense del condado de Webb indicó que la principal hipótesis sobre la causa de muerte es hipertermia, es decir, un golpe de calor provocado por las altas temperaturas dentro del contenedor.

El alcalde de Laredo reiteró esta versión durante declaraciones ofrecidas este jueves.

Según el jefe de la policía de Laredo, Miguel Rodríguez Jr., las seis personas fueron introducidas en el contenedor el pasado sábado en Del Río, Texas.

El funcionario explicó que el tren que transportaba el contenedor había salido dos días antes desde Long Beach, California.

El tren pasó por San Antonio antes de llegar a Laredo

De acuerdo con las investigaciones, el convoy ferroviario avanzó desde Del Río hacia el área de San Antonio antes de arribar el domingo a Laredo.

Laredo es considerado uno de los puntos fronterizos más importantes para el comercio entre México y Estados Unidos, además de ser una zona frecuentemente utilizada para el tráfico ilegal de personas.

Las autoridades continúan analizando la ruta exacta y las condiciones en las que viajaban las víctimas dentro del contenedor.

Investigan posible séptima víctima

Por otra parte, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, señaló que las autoridades creen que podría existir una séptima víctima relacionada con el caso.

Se trataría de un ciudadano mexicano de 49 años cuyo cuerpo fue localizado el lunes en el área de San Antonio, aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Laredo.

“Puede que lo hayan arrojado del tren después de que fue encontrado sin vida, o que se haya caído del tren”, declaró Salazar a medios locales.

El jefe policial también reveló que la policía de San Antonio recibió una llamada de un familiar de una persona que viajaba dentro del contenedor, quien alertó sobre las condiciones extremas en las que se encontraban los migrantes.

Tras recibir el reporte, las autoridades desplegaron agentes para localizar el vagón; sin embargo, no lograron ubicarlo a tiempo.

Continúan las investigaciones

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y reconstruir la ruta seguida por el tren.

Asimismo, se busca identificar plenamente a todas las víctimas y establecer si existe una red de tráfico de personas detrás del caso.

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