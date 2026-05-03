Ucrania ataca un puerto ruso clave de carga de petróleo

El gobierno de Ucrania lanzó este domingo una ofensiva de gran alcance contra infraestructura petrolera y naval rusa, al atacar el puerto de Primorsk, en el mar Báltico, considerado uno de los principales puntos de exportación de crudo de Rusia, además de impactar varios petroleros vinculados a la llamada “flota clandestina” utilizada por Moscú para sortear sanciones internacionales.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmó que un ataque nocturno con drones provocó un incendio en Primorsk, terminal operada por la estatal Transneft y con capacidad para movilizar cientos de miles de barriles diarios. Aunque aseguró que no hubo derrame de petróleo, evitó precisar daños mayores o posibles víctimas.

Zelensky asegura destrucción de objetivos militares y petroleros

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la operación dañó severamente infraestructura estratégica rusa, incluyendo instalaciones portuarias y embarcaciones militares.

‼️ Overnight, Ukrainian USVs hit two oil tankers waiting to load at Russia’s Novorossiysk port on the Black Sea. pic.twitter.com/lhJDDVpcPT — Defense Intelligence (@DI313_) May 3, 2026

“Otro portador ruso de misiles Kalibr está fuera de servicio”, declaró Zelensky en Telegram, al asegurar que drones ucranianos impactaron un buque misilero clase Karakurt, una patrullera y un petrolero de la red clandestina rusa.

Horas antes, el mandatario también informó sobre ataques exitosos contra otros dos petroleros cerca del puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, utilizados presuntamente para exportar petróleo ruso fuera de los límites impuestos por Occidente.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para transportar petróleo. Ahora no lo harán”, afirmó.

Primorsk, ubicado a más de mil kilómetros del territorio ucraniano, ya había sido blanco de ofensivas en marzo, lo que demuestra el creciente alcance operativo de Kiev.

Nuevos ataques dejan muertos en Ucrania y Rusia

Mientras tanto, drones rusos impactaron durante la noche la región de Odesa, en el sur de Ucrania, dejando al menos dos muertos y tres heridos, además de daños en edificios residenciales e infraestructura portuaria.

En Dnipropetrovsk, seis personas resultaron heridas y un autobús con 40 niños sufrió daños, aunque no se reportaron menores lesionados.

Del lado ruso, un ataque ucraniano en la región de Moscú mató a un hombre de 77 años cerca de Volokolamsk, según el gobernador Andrei Vorobyov.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 334 drones ucranianos durante la noche sobre Rusia y Crimea ocupada.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 269 drones y misiles balísticos, de los cuales 249 fueron interceptados, aunque se registraron impactos en al menos 15 ubicaciones.

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