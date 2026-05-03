Masacre en Cúcuta deja cuatro muertos, entre ellos líder comunal

La violencia volvió a estremecer a Cúcuta, Colombia, luego de que cuatro personas fueran asesinadas durante la madrugada de este domingo 3 de mayo en un ataque armado perpetrado frente al conjunto residencial Hibiscos, en el barrio Las Delicias.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una glorieta del sector hacia las 3:00 de la mañana y dispararon de forma indiscriminada contra un grupo de entre seis y siete personas que conversaban en el lugar.

Entre las víctimas está el presidente de una Junta de Acción Comunal

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentra William Giovanny López González, de 34 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias.

También fueron identificados Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años, y Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21. Una cuarta víctima permanece sin identificar por Medicina Legal.

Según los reportes, tres cuerpos quedaron en la escena principal y otro hombre murió metros más adelante, presuntamente cuando intentaba escapar.

El comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cúcuta, teniente coronel Ricardo Andrés Conde, confirmó que ya se desplegaron operativos para ubicar a los atacantes, quienes huyeron tras el crimen.

En la escena fueron hallados múltiples casquillos de bala, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer si el hecho está relacionado con disputas criminales, violencia regional o retaliaciones.

La masacre ocurre en medio de una preocupante ola violenta en el área metropolitana de Cúcuta, donde en las últimas dos semanas se han registrado al menos cuatro masacres.

Medios locales y organizaciones como Indepaz señalan que este caso se suma a una creciente crisis de seguridad en Norte de Santander, una región estratégica por su cercanía con Venezuela y su historial de presencia de grupos armados, narcotráfico y economías ilegales.

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