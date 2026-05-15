Ovacionan a Diego Luna en Cannes por 'Ceniza en la boca'

Diego Luna regresó al Festival de Cannes como director y recibió una ovación de cinco minutos tras la premiere de "Ceniza en la boca", su nueva película basada en la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro.

La cinta fue presentada en la sección Proyecciones Especiales de Cannes 2026 y se convirtió en una de las producciones latinoamericanas más comentadas del festival.

El actor y cineasta mexicano estuvo acompañado por parte del elenco y amigos cercanos como Alfonso Cuarón y Gael García Bernal durante la función realizada en la sala Buñuel del festival francés.

La función se realizó en la sala Buñuel, una sala donde proyectan proyectos de gran impacto, así como cine para niños, máster class y cine clásico de Cannes.

Dentro de la sección Proyecciones Especiales de Cannes 2026, Boca de ceniza terminó entre aplausos para el cineasta mexicano y el elenco de la cinta.

Al terminar la proyección, Diego Luna se mostró visiblemente emocionado mientras abrazaba a las protagonistas Anna Díaz y Adriana Paz, quienes también fueron aplaudidas por el público del festival.

A la función asistieron además Alfonso Cuarón y Gael García Bernal, amigos cercanos del actor mexicano, quienes acompañaron al director durante una de las noches más importantes de su regreso a Cannes.

¿De qué va 'Ceniza en la boca'?

La nueva cinta dirigida por Diego Luna está basada en la novela de Brenda Navarro y pone sobre la mesa temas como la migración, el desarraigo y las heridas familiares que muchas veces acompañan a quienes dejan su país buscando una vida distinta.

Lejos de presentar una historia tradicional sobre migración, la película muestra el impacto emocional que viven dos hermanos mexicanos al mudarse a España para reencontrarse con su madre después de varios años separados. © 2025 Imagen - Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.

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