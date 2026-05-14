Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Trump_Xi_Jinping_69a983097a
Internacional

Trump y Xi Jinping coinciden en frenar crisis con Irán

El presidente estadounidense afirmó que Washington y Pekín comparten postura sobre Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el rechazo a armas nucleares

  • 14
  • Mayo
    2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

Trump dijo que Irán decidió cerrar el estrecho y explicó que Estados Unidos decidió entonces "cerrarlo encima de ellos, pero queremos que se abra", porque es "algo desquiciado y no es bueno".

El mandatario reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear y que Xi y él están "bastante de acuerdo" en ese y otros puntos.

Las declaraciones de Trump están en línea con los detalles compartidos por la Casa Blanca sobre el contenido de las conversaciones este jueves entre ambos mandatarios y con las declaraciones de la Cancillería china que pidió abrir la puerta del diálogo y poner fin al conflicto, que pasa ahora por un período de alto el fuego y de negociaciones mediadas por Pakistán entre Washington y Teherán.

"La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", afirmó un portavoz de la Cancillería china en un comunicado, en el que defendió que las partes deben consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política.

"Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrar una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán.

Junto a Xi, Trump también dijo que ambos países han cerrado "acuerdos comerciales fantásticos, buenos para ambos países", algo que oficialmente no se han concretado en detalles desde ninguna de las dos delegaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

china_eua_visita_a2664a3884
China confirma visita de Xi Jinping a Estados Unidos este otoño
sheinbaum_llamada_trump_eb644c0594
Sheinbaum sostiene llamada con Trump sobre seguridad y comercio
trump_xi_96c7e2300f
Xi Jinping y Donald Trump buscan reducir tensiones globales
publicidad

Últimas Noticias

kanye_west_3265ef7c72
Realizará Kanye West concierto en colaboración Live Nation Israel
morat_silvester_1b4a92ebdb
‘Lo poco que yo quiero’: Morat y Silvestre unen estilos musicales
el_horizonte_info7_mx_74_1287b9acec
Sufre Países Bajos otra baja rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×