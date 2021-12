Abarrotan regios negocios del Centro de Monterrey

El área metropolitana de Monterrey vivió un fin de semana de mucha actividad al empatarse el festejo por la Virgen de Guadalupe y las compras navideñas.

En los alrededores de la Basílica de Guadalupe las calles fueron cerradas para dar preferencia a los devotos católicos.

Y el acceso al templo fue controlado, por ello los fieles formaron una larga fila que rodeó el Santuario de la colonia Independencia.

En el Centro de Monterrey, los comercios también lucieron llenos, pero visitantes como Luis Rodríguez aseguran que prefieren acudir antes de que se acerque más la fecha de Navidad.

En algunos comercios los clientes tenían que hacer fila para ingresar. En este fin de semana que pasó los comercios registraron mayor afluencia, ya que gran parte de las empresas ya entregaron el aguinaldo a sus empleados.

"Ahorita hay más gente, yo vine la semana pasada, pero regresé, porque me faltó algo, si no, ya no hubiera venido, ahorita está muy lleno las tiendas y todo", abundó Rodríguez.