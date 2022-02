Denuncian discriminación en universidades privadas

Enfurece a estudiantes medidas de no admisión a clases presenciales a los no vacunados; dicen ´se violan derechos´

Organizaciones no gubernamentales, abogados y estudiantes califican como discriminatorio e ilegal que al menos dos universidades privadas de Nuevo León, nieguen la entrada al campus a los no vacunados y condicionen a todos los alumnos a estar inmunizados contra Covid para asistir a clases presenciales.

Estas medidas que se implementan en el Tec de Monterrey y la Universidad de Monterrey (UDEM) entraron en vigor desde el lunes 31 de enero, durante el reinicio de clases tras las vacaciones de invierno.

Al respecto, líderes consultados argumentaron que, si bien es loable que las instituciones pretendan cuidar la salud de estudiantes y personal, actualmente no existe una política pública federal ni estatal que obligue a un ciudadano a estar vacunado contra Covid para recibir educación, por lo que aplicar un criterio selectivo puede constituir una práctica de discriminación y violación de derechos humanos.

Además, los alumnos afectados destacaron que la finalidad de las vacunas -de acuerdo con autoridades médicas- es evitar que una persona enferme de gravedad, pero una persona vacunada también puede contagiar o contagiarse de Covid tanto como una no vacunada, por lo cual consideraron injusta e incluso inútil la medida.

De acuerdo al Instituto Nacional de Consultoría Familiar la UDEM y el Tec de Monterrey incurrirían en una ilegalidad, porque al imponer como obligatorio el "pasaporte Covid", se viola el derecho que tiene una persona a no vacunarse, una decisión que es parte de las libertades constitucionales e incluso del desarrollo de su personalidad.

Incluso es discriminatorio, según acusan, porque al no existir una política pública en México al respecto, se violaría el derecho a la educación que tiene una persona, que es un derecho humano fundamental.

Hasta hoy, ni el gobierno de México ni el de Nuevo León, han emitido o decretado normativa alguna que permita a privados exigir vacunación a sus empleados o clientes, en este caso a los alumnos. Incluso, tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador del estado, Samuel García, han rechazado el exigir pasaporte Covid para ingresar a cualquier establecimiento.

En el caso de la UDEM, los alumnos que van a clases presenciales además tienen que presentar, cada semana, una prueba PCR negativa y someterse a pruebas aleatorias; los que no aceptan, son "bloqueados" para entrar al campus.

En el caso del Tec de Monterrey, la vacuna sí es obligatoria, pero las pruebas son aleatorias.

Las medidas están publicadas en las páginas de Internet de ambas universidades y las confirmaron alumnos entrevistados por El Horizonte.

"Alejandra", alumna de la Udem y quien pidió el anonimato, señaló que para inscribirse en el actual tetramestre debieron comprobar que ya estaban vacunados; lo cual dijo, representa un acto de discriminación para quien no quiere hacerlo por diferentes causas.

"Tengo amigos que están en contra de la vacunación y al momento de inscribirte a la Udem te pedían contestar el censo de vacunación, tenías que mandar el certificado de vacunación o los comprobantes para poder pagar, eso se nos hizo muy discriminatorio.

"Todos tienen la libertad de su salud, su cuerpo, sus creencias, sí fue muy discriminatoria (la medida), porque no podían tener derecho a la educación por sus creencias, no podían concretar su inscripción en la universidad por el hecho de que ellos no estaban vacunados", indicó la alumna.

En la página web de la UDEM hay un documento denominado "Lineamientos de salud y seguridad para el regreso seguro de alumnos, profesional y posgrado", el cual confirma la denuncia.

"Será obligatorio estar vacunado para poder entrar al campus profesional, todo alumno inscrito en modalidad mixta (bloque A y B) y/o presencial deberá de hacer entrega de su comprobante de vacunación contra Covid 19", indica el documento.

En tanto, el Tecnológico de Monterrey exige a quien va a clases presenciales que suban su pasaporte Covid a una aplicación llamada "App SAP Fiori Client" y hagan el curso "compromiso con mi bienestar" que imparten en la institución.

Una alumna, quien se identificó como Xiomara, dijo que al subir el certificado se genera un QR con el cual entrar a las instalaciones.

"No puedes entrar a campus si no tienes la vacuna, tienes que registrarla en la aplicación del Tec, te genera un QR verde y ya puedes entrar, pero si no registras ningún comprobante de tu vacuna te genera un QR rojo y no puedes entrar, tienes que estar en línea", apuntó Xiomara.

´Universidades violan Constitución´: abogados

El abogado Raúl Murrieta indicó que al aplicar esas medidas, la Udem y Tec de Monterrey violan el derecho a la educación y el desarrollo de la personalidad, los cuales son derechos humanos.

"Principalmente se viola el derecho de la libertad en su vertiente del libre desarrollo de la personalidad. Hay que buscar medidas menos drásticas para evitar los contagios y seguir respetando el derecho de vacunarse o no.

"Con esta medida sí estarían violentando los derechos constitucionales, sobre todo si se condiciona al servicio educativo", afirmó Murrieta.

El litigante, que en 2020 ganó un amparo contra los "toques de queda" impuestos por el gobierno del estado, dijo que si bien se trata de instituciones privadas, con las recientes reformas a la Ley de Amparo, estas universidades también serían sujetas a ese recurso en caso de que un alumno o sus papás se inconforme jurídicamente.

"Las instituciones privadas tienen que respetar también la Constitución, con la reforma a la Ley de Amparo los particulares en determinados casos pueden ser señalados como autoridades para efectos del juicio de amparo", señaló.

Medida es excesiva, afirman padres y organizaciones

Alumnos, padres de familia y ONG´s califican la política del Tec y de la UDEM como absurda y excesiva, máxime cuando el gobierno federal ha rechazado implementar la obligatoriedad por atentar contra las libertades y garantías individuales.

"El gobierno ha dicho que aquí en México no es requisito ni la vacunación, ni las pruebas para ir a trabajar o para acceder a ningún negocio, escuela o trabajo. No se puede exigir, esa es una violación muy clara", indicó Sofía, madre de familia de una alumna de la UDEM.

Rodrigo, estudiante de esa misma universidad, dijo que muchos de sus compañeros califican de injusta esa medida.

"La vacuna está mal que sea obligatoria; a nivel federal las autoridades de Salud no lo han establecido así, es injusto", subrayó el joven estudiante de la UDEM.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, concluyó que la medida es ilegal, pues en ninguna ley establece la obligatoriedad de vacunarse.

"Creemos que es una medida extrema, que, si bien tiene como finalidad proteger la salud y la integridad de jóvenes y familias, es una violación al derecho que se tiene a la educación y además que es un servicio privado que se está contratando", recalcó Ortiz Quintos.

Que universidades paguen pruebas, exigen estudiantes

Alumnos y padres de familia dijeron que es una carga económica "muy pesada" pagar cada semana o aleatoriamente las pruebas Covid.

En ese sentido señalaron que en todo caso, las universidades son las que deberían pagarlas y brindarlas.

Y es que en el mercado, una prueba PCR cuesta entre $900 y $1,500 pesos.

"No están siendo muy humanistas, porque no están pensando en la diversidad de contextos que hay dentro de la UDEM, los foráneos, los de bajos recursos, los de las becas.

"El hecho de que se tienen que hacer una prueba les molesta, porque son gastos pues muchos no tienen carro, además tienen un presupuesto limitado", indicó Alejandra.

Al respecto, Ortiz Quintos explicó que "son los alumnos quienes pagan sus pruebas, les piden que se las hagan cada semana que van a estar asistiendo y si no están vacunados no se les va a dar acceso a campus y definitivamente que esto es una violación a los derechos humanos, es algo que no se puede obligar por ningún motivo".