Bebé de joven hallada sin vida estaba en su vientre

El bebé de Martha Ramírez Luis, la joven embarazada hallada sin vida en Escobedo, se encontraba en el vientre de su madre, según confirmaron familiares de la víctima.

Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer, durante días permaneció en incógnita el paradero del producto ante la poca información que brindó la autoridad a los deudos.

Se espera que durante la noche de este lunes ambos cuerpos sean entregados para la debida sepultura.

'A lo mejor me lo entregan en la noche primeramente Dios, yo espero que ya porque la verdad quiero llorarle a mi hija y llevar mi duelo.

'Me enseñaron a la bebé y la iban a devolver pero me ayudaron para que no lo hicieran y que también la velaramos', explicó Maricela Luis, madre de Martha.