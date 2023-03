Exigen dobles turnos y trabajar de noche en Centrito

Constructores afirman que sí es posible reducir los tiempos de entrega a la mitad con trabajos nocturnos y más personal.

Ante la demora de las obras en el Centrito Valle y el caos que ha generado en la zona, expertos aseguraron que el principal problema ha sido la falta de planeación.

Sumándose a las voces de comerciantes y vecinos, especialistas dijeron a El Horizonte que si se trabaja de noche y se contrata al doble del personal, los tiempos de entrega podrían recortarse a la mitad o más, que es lo que exigen los afectados para que los negocios puedan recuperarse.

Enrique Ávila, experto en obras y exsecretario de Desarrollo Sustentable de San Pedro, aseguró que el Municipio inició los trabajos sin llevar un orden adecuado.

“Empezaron destruyendo todo, pero sin llevar un orden adecuado, como si fuera un fraccionamiento nuevo en donde no hay viviendas donde no hay comercio.

“Simplemente, se está urbanizando y yo creo que así fue como lo pensaron, como si fuera una urbanización de un fraccionamiento en donde no hay gente, cuando aquí se debe haber seguido otra logística más pensada, más estructurada, mejor planeada”, expresó Ávila.

Además, cuestionó que sean los vecinos quienes paguen lo que dijo fue una mala planeación del municipio.

Piden trabajar de noche

Tanto afectados como especialistas piden a Miguel Treviño duplicar el número de trabajadores y que se labore en doble turno —incluyendo la noche, como se hace en las grandes metrópolis— a fin de que se recorten los plazos de entrega de los trabajos del Centrito Valle, es lo que exigieron representantes de comerciantes y expertos en obras de este tipo.

Y es que el municipio de San Pedro, encabezado por Miguel Treviño, tiene contemplado, en algunos tramos, abrir hasta septiembre, pero las voces indican que si se duplican los trabajadores actuales y laboran en doble turno, un primer tramo, el del corredor Tamazunchale, estaría listo a mediados de mayo.

“Trabajando en el turno, estás hablando del mismo frente, o sea, haz de cuenta que estás hablando que la excavadora está excavando en lugar de 8 horas, 16 horas al día con dos operadores, uno en la mañana y otro en la tarde.

“Ahora si metes tres operadores, pues la máquina —que es una máquina, y no se cansa—, puede trabajar tres turnos al día”, señaló una fuente experta.

En un nuevo recorrido realizado por El Horizonte por el lugar, se detectó que el número de trabajadores en hora hábil, ya no son 35, como se dio a conocer el pasado miércoles, sino 83.

Según expertos, si ese número sube a 166 y en doble turno, el paquete Orinoco, Grijalva, Moctezuma y Colorado no estaría listo hasta septiembre, como tiene programado el municipio, sino en junio.

En el caso de Tamazunchale no estaría hasta junio sino a mediados de mayo y Mississippi, en lugar de agosto, quedaría listo en junio.

Urge usar más maquinaria

Enrique Ávila dijo que una obra así debería tener al menos 100 trabajadores y maquinaria, misma que para reducir los tiempos de entrega, debería de duplicarse o incluso triplicarse.

“Independientemente, está diciendo el señor alcalde, —de que va a entregar un tramo de calle por mes—, pues considero que debe de duplicar, del multiplicar el esfuerzo, o sea, incrementar tanto el equipo como el personal de obra, debe de duplicarlo, quizás triplicarlo y además trabajar en turnos extras, no limitarse nada más a tener las luces encendidas en la noche, qué es lo que se ve en las imágenes, nada más tiene luces encendidas, pero sin gente trabajando”, afirmó.

Si bien, tanto especialistas como los comerciantes ven positivo el subsidio que planteó el municipio de San Pedro, dijeron que sería apenas para los que se han visto más afectados, por lo que la solución sigue siendo que extiendan los horarios en los que se trabaja y reducir así los plazos de entrega.

El presidente de comerciantes de Centrito Valle, Juan Alberto Orozco, dijo que ahora que el “hoyo ya está hecho”, el gobierno de Miguel Treviño debe brindarles las herramientas para que ellos puedan seguir funcionando en medio del proceso.

“Hablando de la obra en sí, o sea que incluyan más cuadrillas en las horas que sí se puedan trabajar y que eso nos ayude dentro del proceso de la obra, es que también se hablaba o de repente se disculpaban ellos un poco de que no se podía trabajar en ciertas horas con más gente, porque, pues nosotros no dejamos de trabajar y también estamos hablando de que estaban tratando de cuidar un poco de que no fuéramos a correr ningún riesgo.

“Pero ya en la práctica, nosotros sí nos dimos cuenta por qué requeríamos de mayor personal y lo mismo de mayor personal, no nada más trabajando, sino personal también del municipio de más, para que pueda darnos esa seguridad que requerimos mientras el proceso de la obra”, apuntó Orozco.

En fin de semana

Aunque Orozco mencionó que sí han visto más movimiento después de la reunión que sostuvieron con el alcalde, el presidente de los comerciantes espera que lo mismo se note el fin de semana, pues el domingo no se observó.

Y agregó que esperan que se reduzcan los plazos a los que se había previsto, por lo que se mantendrán día a día con el acompañamiento para presionar a darle rapidez.

“Vamos a tratar de presionando o ayudando, en este caso, a la misma obra, a exigirle el proceso de aceleración.

“Ahorita la cuadra más golpeada que es Tamazunchale, ya nos la están prometiendo para mayo, pero tampoco te dicen que día, ojalá y la podamos acelerar para principios de mayo y no para términos de mayo, y también esa es una respuesta de la información oficial, porque realmente esa calle iba a estar hasta junio”, señaló Orozco.