'Si hay culpable tiene que pagar': Propietario de Kiddos

Habib Villarreal, propietario del establecimiento en Escobedo donde fue cometida la agresión sexual, asegura que mantienen contacto con la autoridad.

Al asegurar que la última información que tienen es que la Fiscalía determinó que no hubo abuso sexual, el dueño del salón de fiestas Kiddo´s dijo que continúan colaborando con las autoridades y que esperan que, de existir culpabilidad del acusado, éste sea castigado.



Habib Villarreal, propietario del establecimiento en Escobedo donde presuntamente un niño de tres años fue agredido por un joven de 13, detalló que la administración mantiene contacto permanente con la autoridad.



“Actualmente uno de nuestros abogados está en constante comunicación con la Fiscalía para ver qué es lo que está procediendo; porque nosotros en su momento, por parte de la familia del inculpado, lo único que supimos fue que no había suficientes pruebas para demostrar o comprar que fue verdad.

“Somos los primeros en estar totalmente de acuerdo en que si hay algún culpable éste tiene que pagar, nosotros no evadimos, no escondemos, y estamos puestos y dispuestos a apoyar a la Ley y a la familia; quien la hace la tiene que pagar”, explicó Villarreal.

'Adolescente no trabajaba en el salón'; reconocen falla gerencial.



Tras reconocer una falla gerencial, el dueño del negocio informó que el joven acusado no era trabajador del establecimiento, sino que acudía a prestar apoyo a uno de los empleados.



“Este chico de 13 años no es un trabajador de nosotros, este chico es hermano de una de las trabajadoras de ahí, y por ser fechas y temporada de puente pues estaba acudiendo con su hermana a apoyar esas fechas.



“Nosotros no autorizamos eso, lo autorizó en su momento un gerente que estaba en turno”, dijo.



En ese sentido, justificó además que la falta de cámaras en la atracción donde ocurrió la agresión se debió a que estaba recién inaugurada y que no debió haber operado.



“En el área donde ocurrieron los hechos no (había cámaras), esta área era nueva y así lo puede constatar la constructora, se abrió entre el 16 y 17, y el evento fue el 18.

“Nosotros no abrimos ningún juego sin estar 100% listo, y ¿qué le faltaba a esa área?, precisamente las cámaras”, agregó.



Respecto a los cuestionamientos sobre trabajo infantil, Villarreal contestó que únicamente emplean a jóvenes mayores de 15 años, y que todos los menores requieren el permiso escrito y personal de sus padres o tutores.



“Nosotros tenemos muy establecido que los edecanes son de 15 a 20 años de edad, los que podemos contratar; y los que son menores de 18 llevan un proceso que es una carta de autorización de los padres de familia, comprobante de domicilio, y copias de los INEs, e inclusive pedimos que las primeras veces vengan los papás para hablar directamente con ellos”, dijo.



”Sí tenemos todos los permisos”



Ante la clausura del local, ejecutada por parte de las autoridades municipales bajó el argumento de falta de permisos, Habib aseguró que cuentan con todos sus papeles en regla.



Sin embargo, admitió que al momento de la inspección realizada este miércoles, la documentación requerida no se encontraba en el salón.



“Nosotros contamos con todos permisos habidos y por haber, el único permiso que se nos solicitó y que en su momento no teníamos a la mano pero que sí contamos con él, es el uso de suelo de la plaza.