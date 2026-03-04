Activa presidenta plan para evitar alza en precio de gasolinas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ya activó un plan de contención para evitar que la escalada del conflicto en Medio Oriente se traduzca en un aumento en el precio de las gasolinas en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Energía y, de forma particular, con la Comisión Federal de Electricidad para amortiguar cualquier impacto externo.

“La instrucción es que no represente un incremento a la ciudadanía”, afirmó Sheinbaum.

Producción nacional como escudo

Recordó que una parte importante de los derivados del petróleo que se consumen en el país se producen en territorio nacional, lo que da margen de maniobra frente a la volatilidad internacional.

“Los derivados del petróleo que consume el pueblo de México también son producidos en el país”, subrayó, al destacar que esta condición fortalece la capacidad de respuesta ante choques externos.

Cabe señalar que el encarecimiento del crudo en los mercados globales, derivado de la inestabilidad geopolítica, ha generado presión en los precios de energéticos a nivel mundial, lo que reaviva el temor a nuevos “gasolinazos”.

Subsidio automático si sube el precio

Además, explicó que el gobierno cuenta con un mecanismo financiero preparado en caso de que el precio internacional supere cierto umbral.

“Hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte en las familias mexicanas”, detalló.

Este instrumento, operado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consiste en reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas.

En términos prácticos, el gobierno disminuye temporalmente el impuesto para compensar el aumento real del combustible, evitando que el precio final al consumidor se dispare.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, sostuvo que el objetivo es blindar la economía familiar ante factores externos que no dependen de México.

“Se trata de proteger el bolsillo de las familias”, enfatizó.

Por otra parte, dicha estrategia combina producción nacional, coordinación con el sector energético estatal y ajustes fiscales temporales.

Con ello, el gobierno busca mantener estabilidad en los precios y evitar presiones adicionales sobre la inflación.

Comentarios