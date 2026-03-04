Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
detienen_operativo_enjambre_9fc4133255
Nacional

Detienen a funcionarios de Morelos mediante Operativo Enjambre

En estos despliegues, también se aprenhendió a 'El Camarón', presunto líder criminal cuyos nexos se vinculan a una organización criminal oriunda de Michoacán

  • 04
  • Marzo
    2026

Autoridades detuvieron tres funcionarios de Amacuzac, incluida la síndica municipal, por su presunta participación en el delito de extorsión, en el estado de Morelos.

Como parte del arranque del Operativo Enjambre en la entidad, las autoridades dieron a conocer la detención a la síndica municipal Patricia "N"; la regidora Azucena "N" y el tesorero del ayuntamiento Alejandro Bladimir "N".

A través de redes sociales, el Gobierno del Estado de Morelos dio a conocer la aprehensión.

De forma paralela, también se efectúo el cateo a un domicilio de la colonia Centro, donde se logró detener al presunto líder criminal Carlos "N", alias "El Camarón".

Este hombre es acusado del mismo delito que los funcionarios, además de fungir como enlace y mando de una organización criminal oriunda de Michoacán.

Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

Data del 22 de noviembre del 2024 cuando personal perteneciente al Gabinete de Seguridad efectuó las primeras acciones pertenecientes al denominado Operativo Enjambre, en el que, hasta el día de hoy, decenas de funcionarios públicos han sido detenidos y algunos, sentenciados.

operativo-enjambre.jpg

Englobado en cuatro operativos principales, este despliegue de seguridad dio como resultado la detención de presidentes municipales, así como de servidores públicos, a quienes vinculan con grupos de la delincuencia organizada.

Aquí te presentamos la nota completa: Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_16_52_PM_57c6a7cbb5
Suspenden funeraria por descargas ilegales al drenaje
Produccion_ganadera_54dd7ba1c7
Feria del Crédito Ganadero busca fortalecer al sector en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

nl_incendio_l6_282274a8f3
Provoca incendio equipo externo en L6; reportan saldo blanco
Whats_App_Image_2026_03_05_at_8_58_37_PM_a7c77da544
Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto
entrevista_EH_138090e2ce
Vecinos de Las Brisas denuncian estancamiento de aguas negras
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×