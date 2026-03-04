Detienen a funcionarios de Morelos mediante Operativo Enjambre

Autoridades detuvieron tres funcionarios de Amacuzac, incluida la síndica municipal, por su presunta participación en el delito de extorsión, en el estado de Morelos.

Como parte del arranque del Operativo Enjambre en la entidad, las autoridades dieron a conocer la detención a la síndica municipal Patricia "N"; la regidora Azucena "N" y el tesorero del ayuntamiento Alejandro Bladimir "N".

A través de redes sociales, el Gobierno del Estado de Morelos dio a conocer la aprehensión.

INICIA “OPERATIVO ENJAMBRE” EN MORELOS; DETIENEN A FUNCIONARIOS DE AMACUZAC POR EL DELITO DE EXTORSIÓN AGRAVADA



De forma paralela, también se efectúo el cateo a un domicilio de la colonia Centro, donde se logró detener al presunto líder criminal Carlos "N", alias "El Camarón".

Este hombre es acusado del mismo delito que los funcionarios, además de fungir como enlace y mando de una organización criminal oriunda de Michoacán.

Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024

Data del 22 de noviembre del 2024 cuando personal perteneciente al Gabinete de Seguridad efectuó las primeras acciones pertenecientes al denominado Operativo Enjambre, en el que, hasta el día de hoy, decenas de funcionarios públicos han sido detenidos y algunos, sentenciados.

Englobado en cuatro operativos principales, este despliegue de seguridad dio como resultado la detención de presidentes municipales, así como de servidores públicos, a quienes vinculan con grupos de la delincuencia organizada.

