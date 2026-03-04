Llega iniciativa de reforma electoral a Cámara de Diputados

La presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, una propuesta que plantea cambios de fondo en el sistema político mexicano, entre ellos la reducción del presupuesto destinado a partidos y la eliminación de los senadores plurinominales.

El documento llegó a San Lázaro cinco días después de que la mandataria lo presentó públicamente en Palacio Nacional, donde delineó los principales ejes de la reforma.

Dicha iniciativa propone modificar diversos lineamientos en materia electoral, con el argumento de hacer más eficiente el gasto público y simplificar la representación legislativa.

Entre los puntos que más debate anticipan está la eliminación de los escaños plurinominales en el Senado, una figura que históricamente ha permitido representación a minorías políticas.

Además, se plantea una disminución en el financiamiento público a partidos políticos, lo que podría impactar directamente en la operación de las fuerzas políticas rumbo a los próximos procesos electorales.

Informo que he recibido, de la Presidenta de la República, la Iniciativa de Reforma Electoral. Es una iniciativa que pretende reformar 11 artículos de la Constitución.



A partir de este momento iniciará el proceso legislativo.



Dicho documento abarca 10 puntos, los cuales son:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos de radio y televisión Inteligencia Artificial Cómputos Distritales Democracia Participativa No nepotismo No relección

Revela Sheinbaum los 10 puntos de su reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que bautizó como el “Decálogo por la democracia”, un paquete de 10 cambios que modifican la integración del Congreso, reducen recursos a partidos y establecen nuevas reglas para campañas.

Morena respalda, pero ve “reto” político

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que su bancada respaldará la propuesta presidencial.

No obstante, reconoció que la discusión no será sencilla, especialmente al interior de la coalición oficialista.

“La evaluación de la reforma electoral será un reto para todos”, expresó ante medios de comunicación.

Monreal admitió la posibilidad de un desencuentro con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, aliados de la llamada Cuarta Transformación.

“Intentar construir una solución siempre te resulta más difícil, pero yo voy a respetarlos, no voy a descalificarlos porque después de este ejercicio que se puede dar como un desencuentro transitorio, un desencuentro temporal, tenemos que volver a buscar dentro de la coalición mantenernos unidos”, puntualizó.

El legislador aseguró que buscará acuerdos con los partidos aliados para evitar fracturas mayores, aunque dejó claro que respetará la postura que cada fuerza política asuma durante el debate.

Afirmó que cualquier diferencia será momentánea y que el objetivo final es preservar la unidad de la coalición de cara a las elecciones de 2027.

