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Revela Sheinbaum temas clave en llamada entre Rubio y Velasco

Informó que en la primera llamada entre Marco Rubio y Roberto Velasco se abordaron migración, seguridad y comercio, además de temas como agua y plagas

  • 10
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la primera llamada entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, permitió dar continuidad a la agenda bilateral entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que en la conversación se retomaron temas que ya se venían trabajando con el excanciller Juan Ramón de la Fuente.

Migración y seguridad, al centro de la conversación

Sheinbaum detalló que los principales puntos abordados fueron migración y seguridad, asuntos prioritarios en la relación México–Estados Unidos, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

A estos se sumaron otros temas de seguimiento como comercio, transporte, agua y el control de plagas, entre ellas el gusano barrenador.

Washington insiste en control migratorio

De acuerdo con el Departamento de Estado, la conversación incluyó el reforzamiento de la cooperación en temas migratorios y de seguridad regional.

“El secretario Rubio también abordó los esfuerzos para disuadir la migración irregular masiva, asegurar nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”, señaló la dependencia estadounidense en un comunicado.

El contacto telefónico también tuvo un carácter protocolario. Rubio felicitó a Velasco por su reciente nombramiento y lo instó a fortalecer la relación bilateral.

Cabe señalar que dicha llamada se dio apenas días después de que el diplomático mexicano asumiera el cargo.

Velasco, nuevo canciller de México

Roberto Velasco rindió protesta como secretario de Relaciones Exteriores el pasado 8 de abril, tras haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte.

Lee la nota completa: Senado avala a Roberto Velasco como nuevo canciller de México

Su llegada ocurre en un momento clave para la relación con Estados Unidos, marcada por temas sensibles como migración, seguridad fronteriza y comercio.


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