Presidenta viajará a España para cumbre con Lula, Petro y Sánchez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona, España, para participar en una reunión de gobiernos progresistas junto a líderes de América Latina y Europa.

“Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana”, informó la mandataria durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Encuentro con líderes de América Latina y Europa

En la reunión estarán presentes el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien fungirá como anfitrión.

Sheinbaum explicó que el encuentro surgió como una “idea original” del expresidente de Chile, Gabriel Boric, y busca fortalecer la coordinación entre gobiernos con agendas progresistas.

“Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir… vamos un día y venimos al otro”, detalló.

La mandataria precisó que su estancia será corta, ya que viajará el mismo día del evento y regresará al siguiente, con el objetivo de mantener su agenda en México.

Este será su primer viaje a España desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.

Relación México–España: señales de distensión

Cabe señalar que el viaje ocurre en un contexto de acercamiento entre ambos países, tras meses de tensión diplomática derivada de la solicitud del Gobierno mexicano para que la Corona española ofrezca disculpas por los agravios de la conquista.

Como parte de ese desencuentro, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión, lo que provocó que España no enviara representación oficial, en un hecho inédito en la relación bilateral.

En semanas recientes, han surgido señales de distensión. El rey Felipe VI reconoció que durante la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que la mandataria mexicana consideró un “gesto de acercamiento”, aunque subrayó que “hay que seguir trabajando” en el reconocimiento histórico.

Sheinbaum también ha destacado la tradición de solidaridad de México con España, particularmente durante la República y el exilio provocado por el franquismo.

Lee la nota completa: Felipe VI reconoce abusos durante la conquista de América

Invitación rumbo al Mundial 2026

En este nuevo contexto, la jefa del Ejecutivo extendió una invitación al monarca español para asistir al Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

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