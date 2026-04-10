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Nuevo León

Evalúan autoridades resultados de operativos durante repechaje

Gerardo Escamilla, titular de Seguridad estatal, detalló que los encuentros se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y orden

  • 10
  • Abril
    2026

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, realizados en el municipio de Guadalupe, concluyeron con saldo blanco y sin incidentes relevantes.

Durante su declaración, el funcionario detalló que los encuentros entre Surinam contra Bolivia y Bolivia contra Irak se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad y orden.

“Se realizaron los dos partidos del repechaje con sede en el municipio de Guadalupe… tuvimos jornadas tranquilas sin ningún incidente relevante”, señaló.

No obstante, precisó que durante el segundo encuentro eliminatorio se registró la detención de un aficionado de nacionalidad iraquí por faltas administrativas, acción que fue realizada por la Policía Municipal de Guadalupe.

Escamilla Vargas explicó que la mesa de seguridad para el Mundial de futbol ya se encuentra evaluando los resultados de estos operativos, con el objetivo de fortalecer las estrategias implementadas.

“La mesa de seguridad… está evaluando los trabajos realizados durante estas dos jornadas para seguir mejorando”, indicó.

El titular de Seguridad estatal subrayó que la meta es replicar estas condiciones durante los partidos que se llevarán a cabo en verano, garantizando un ambiente seguro, ordenado y con espíritu festivo para los asistentes.

“Tener la tranquilidad de que durante los partidos que se van a realizar… tengamos la misma seguridad, el mismo orden y el espíritu festivo que vivimos”, concluyó.


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