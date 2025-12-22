Podcast
Nacional

Anuncia Sheinbaum que pasará Navidad en Acapulco

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que tomará tres días de vacaciones en Acapulco durante Navidad. Aseguró que seguirá atenta a los asuntos del país

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que durante este 2025 tomará un breve periodo de descanso y pasará la Navidad en Acapulco, Guerrero, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

Durante su conferencia matutina de este lunes, realizada desde Palacio Nacional, la mandataria informó que estará en el puerto los días 25, 26 y 27 de diciembre, aunque aclaró que se mantendrá pendiente de cualquier situación que requiera atención del gobierno federal.

“Voy a tomar unos días, pero estaré atenta a cualquier asunto importante”, señaló.

Acapulco, prioridad tras el paso de los huracanes

Tras los daños provocados por fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán John, el puerto ha sido considerado un punto estratégico para la reactivación turística impulsada por el gobierno federal.

Hace apenas unas semanas, Sheinbaum encabezó la inauguración de las obras de rehabilitación de la costera Miguel Alemán, una de las vialidades más importantes del destino.

“Son parte de Acapulco se Transforma Contigo, ese plan que hicimos después del huracán John, y ahora para las vacaciones de diciembre van a encontrar muy bonita la costera”, destacó.

Seguimiento al gobierno, incluso en vacaciones

Por otra parte, subrayó que, aunque tomará estos días de descanso, no se trata de una desconexión total de sus responsabilidades, ya que permanecerá en contacto con su equipo para atender cualquier tema relevante.

 


