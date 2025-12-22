Podcast
Deportes

Conoce qué equipos de la NFL ya están clasificados a los playoffs

Con dos semanas por jugarse, la AFC tiene pocos clasificados, mientras que la NFC ya perfila a varios contendientes rumbo a playoffs

  22
  Diciembre
    2025

A falta de dos semanas para el fin de la temporada regular de la NFL, ya hay varias franquicias clasificadas a los playoffs, en donde apunta a haber varias sorpresas.

¿Quiénes son los clasificados en la Conferencia Americana?

Hasta el final de la semana 16 de la NFL, solo los Denver Broncos son la única franquicia que ya aseguró su participación en los playoffs, esto después de su victoria en la Semana 15 ante los Green Bay Packers; sin embargo, aún no han ganado su división o ser el mejor sembrado.

Mientras que los New England Patriots son el segundo equipo de la Conferencia Americana en asegurar su pase a los playoffs después de vencer este domingo 28-24 a los Baltimore Ravens.

Así marchan los puestos para playoffs

  1. Denver Broncos 12-3 (Mejor sembrado al momento)*
  2. New England Patriots 11-3 (Líder divisional al momento)
  3. Jacksonville Jaguars 11-4 (Líder divisional al momento)
  4. Pittsburgh Steelers 9-6 (Líder divisional al momento)
  5. Los Angeles Chargers 11-4 (Comodín al momento)
  6. Buffalo Bills 11-4 (Comodín al momento)
  7. Houston Texans 10-5 (Comodín al momento)
  8. Indianapolis Colts 8-6 (en la pelea)
  9. Baltimore Ravens 7-7 (En la pelea)

¿...Y en la Conferencia Nacional?

Paralelamente, en la Conferencia Nacional ya hay varios equipos clasificados, siendo Los Angeles Rams los primeros en lograrlo después de vencer en la Semana 15 a los Detroit Lions; mientras que en la semana 16 lo hicieron cuatro equipos más.

Los primeros en entrar en la Semana 17 fueron los Seattle Seahawks, al derrotar a los Rams en un duelo divisional impresionante. Después, los Philadelphia Eagles hicieron lo propio y se coronaron como campeones divisionales al derrotar a los Washington Commanders.

En esta misma semana, la victoria de Pittsburgh sobre Lions ayudó a los Chicago Bears y los San Francisco 49ers, y ahora ambas franquicias buscarán cerrar su temporada con un campeonato divisional; en el caso de Chicago, sería el primero desde 2018, cuando terminaron como líderes de la NFC Norte con un récord de 12-4.

Así marchan los puestos para playoffs

  1. Seattle Seahawks 12-3 (Mejor sembrado al momento)*
  2. Chicago Bears 11-4 (Líder divisional al momento)*
  3. Philadelphia Eagles 10-5 (Campeón divisional)*
  4. Carolina Panthers 8-7 (Líder divisional al momento).
  5. Los Angeles Rams 11-4 (Comodín al momento)*
  6. San Francisco 49ers 10-4 (Comodín al momento)*
  7. Green Bay Packers 9-5-1 (comodín al momento)
  8. Detroit Lions 8-7 (en la pelea)
  9. Minnesota Vikings 7-8 (En la pelea)

En el caso de Minnesota, se encuentra en la pelea como noveno debido al criterio de desempate sobre Tampa Bay por el mejor porcentaje de victorias en juegos de conferencia.


Comentarios

