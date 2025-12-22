Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas

Desde el pasado 18 de noviembre, tramitar o renovar placas vehiculares en Texas dejó de ser un procedimiento rutinario para miles de automovilistas, incluidos residentes de Tamaulipas que circulan con vehículos emplacados en ese estado.

La entrada en vigor de una nueva ley estatal, que exige mayor documentación para comprobar la estancia legal en Estados Unidos, ha comenzado a generar inquietud tanto entre conductores como entre propietarios de lotes de autos.

La disposición, de aplicación obligatoria en todo Texas, busca reforzar la verificación de identidad de quienes realizan trámites vehiculares. Así lo explicó el recaudador de impuestos del condado, Pablo “Paul” Villarreal Jr., quien detalló que ahora se deberá presentar documentación migratoria adicional antes de completar cualquier gestión relacionada con placas.

“Lo que está requiriendo la nueva ley es presentar, al momento del trámite, una residencia permanente o una visa de trabajo. Es un mandato estatal y debemos aplicarlo tal como está establecido”, señaló Villarreal Jr.

El impacto de la medida no se limita a los residentes texanos. Habitantes de Tamaulipas que poseen autos con placas de Texas —una práctica común en la región fronteriza— también se han visto afectados, al enfrentar mayores obstáculos para regularizar sus vehículos o renovar el registro, lo que ha incrementado la incertidumbre en ambos lados de la frontera.

A pocas semanas de su implementación, los efectos ya se reflejan en el sector automotriz. Propietarios de lotes de autos aseguran que las ventas han disminuido de manera considerable, ya que muchos clientes optan por aplazar la compra de un vehículo ante el temor de no poder completar el trámite de emplacamiento.

“Nos está afectando directamente. La gente tiene miedo de no poder registrar el vehículo y prefiere no comprar”, comentó el dueño de un lote local, quien pidió reservar su identidad.

Ante este panorama, Villarreal Jr. exhortó a la comunidad a informarse con anticipación y acudir a las oficinas correspondientes con toda la documentación requerida para evitar contratiempos. También recomendó consultar el sitio oficial del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, www.txdmv.gov, antes de iniciar cualquier trámite.

Aunque se prevé que la ley pueda presentar ajustes en el mes de enero, su aplicación ya ha generado debate, especialmente entre comerciantes del sector automotriz, quienes advierten posibles repercusiones económicas si la caída en las ventas se prolonga en los próximos meses, tanto en Texas como en las regiones fronterizas de México.

Comentarios