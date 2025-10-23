Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz

Habitantes de Poza Rica, Veracruz, expresaron su preocupación por la aparición de los llamados “gusanos cola de rata” en calles y zonas afectadas por las recientes inundaciones.

Los vecinos han compartido imágenes de los invertebrados desplazándose entre el lodo, lo que ha generado alarma ante posibles riesgos para la salud.

¿Qué son los gusanos “cola de rata”?

Pese a su apariencia desagradable, estas larvas cumplen una función ecológica importante, se trata de larvas inmaduras de moscas sírfidas del género Eristalis, que se desarrollan en aguas estancadas y contaminadas.

Su nombre proviene del largo tubo respiratorio en el extremo del cuerpo, similar a una cola, que les permite tomar oxígeno mientras permanecen sumergidas.

“Estas larvas ayudan a descomponer desechos y reciclar nutrientes, pero su presencia revela altos niveles de contaminación”, explican especialistas en entomología.

Cabe señalar que los gusanos “cola de rata” prosperan en drenajes colapsados, aguas negras y zonas con materia orgánica en descomposición, condiciones que se intensificaron tras el desbordamiento del río Cazones.

Aunque no suelen ser peligrosos, pueden ocasionar infecciones como la miasis intestinal o cutánea si las larvas ingresan al cuerpo por agua o alimentos contaminados. Los síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas, irritación y vómitos.

Autoridades refuerzan medidas sanitarias

Por otra parte, el sector salud y autoridades municipales han aplicado cal y fumigación en zonas afectadas, aunque reconocen que la resistencia de estos organismos dificulta su erradicación.

Se recomienda evitar el contacto con charcos o lodo, mantener una higiene estricta al manipular alimentos y lavar bien las manos para prevenir contagios.

“La presencia de estas larvas debe tomarse como una alerta ambiental y sanitaria”, advirtieron expertos locales, al recordar que los gusanos “cola de rata” solo proliferan en ambientes con graves niveles de contaminación y poca oxigenación.

