Nombran a Rigoberta Menchú como consejera para derechos indígenas

En un paso decisivo para fortalecer la presencia de México en la agenda humanitaria global, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este viernes la designación de Rigoberta Menchú Tum como la nueva alta consejera para los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en la política exterior.

El nombramiento de la Premio Nobel de la Paz se da en estrecha coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta alianza busca consolidar la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de situar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como los pilares fundamentales del actuar de México ante el mundo.

Un refuerzo de alto nivel para la diplomacia mexicana

La labor de Menchú dentro de la SRE no será meramente simbólica, pues la activista y líder indígena tendrá la tarea de diseñar una política integral enfocada en la promoción y protección de los derechos de las mujeres, visibilizar comunidades y aegurar que los principios de igualdad se apliquen en todos los tratados y representaciones internacionales del país.

Con la incorporación de Rigoberta Menchú, la Cancillería busca que la política exterior mexicana no solo sea una herramienta económica, sino un motor de cambio para la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la diversidad cultural.

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