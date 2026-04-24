Mascotas del Mundial calientan motores para la Copa en CCXP

A tan solo 48 días de que ruede el balón en la justa mundialista más grande de la historia, la pasión por el fútbol se trasladó este viernes al escenario de la CCXP México 2026.

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Zayu, Maple y Clutch, hicieron una aparición estelar en el Opening Stage del evento, reafirmando que el país está listo para recibir el evento más importante del año.

Un inicio de lujo con aroma a Mundial

Acompañadas por el reconocido influencer mexicano Ramón Villa, las mascotas no solo llevaron el espíritu deportivo a la convención de cultura pop, sino que recordaron a los asistentes la importancia histórica de este torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en el deporte, al ser la primera edición organizada por tres países y con un formato extragrande, pues tendrá 48 selecciones.

Convivencia con la afición

Tras la presentación oficial del torneo, que arrancará el próximo 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, el trío animado se dedicó a convivir con decenas de fanáticos.

Entre selfies, risas y cánticos, Maple, Zayu y Clutch demostraron que la fiebre mundialista ha comenzado oficialmente en la capital.