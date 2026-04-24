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Acuerdan Claudia Sheinbaum y Mark Carney cooperación económica

En la conversación se habló de la revisión que deberán hacer Estados Unidos, México y Canadá en los próximos meses sobre el T-MEC y el Mundial

  • 24
  • Abril
    2026

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentaron este viernes ampliar la cooperación de los dos países “en áreas estratégicas” como minerales críticos, energía y manufactura avanzada.

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro de Canadá indicó que este viernes los dos mandatarios norteamericanos conversaron sobre una gran variedad de temas, especialmente en el ámbito económico.

En la conversación se habló de la revisión que deberán hacer Estados Unidos, México y Canadá en los próximos meses sobre el T-MEC.

Sobre este tema, los dos líderes “acordaron trabajar en estrecha coordinación” para responder a las prioridades y desafíos económicos comunes “y generar mayor certidumbre, seguridad y prosperidad” para sus pueblos.

Carney y Sheinbaum también trataron la situación humanitaria en Cuba y “intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos en marcha para apoyar al pueblo cubano, incluso mediante la coordinación con socios internacionales”, señalaron.

Carney también agradeció a Sheinbaum el respaldo y colaboración de México después de la reciente muerte de una turista canadiense, asesinada el lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, cercana a la capital mexicana, por un hombre de 27 años que al parecer padecía trastornos psicológicos.

Finalmente, los dos líderes “expresaron su interés en la Copa Mundial de la FIFA de este verano de 2026, el primer Mundial que será organizado conjuntamente por tres países (Canadá, México y EUA), que se espera que aporte 2.000 millones de dólares a la economía canadiense”.


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