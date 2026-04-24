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Deportes

Real Apodaca empata en la ida y definirá semifinal en casa

El duelo de Vuelta se disputará el próximo domingo a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano

  • 24
  • Abril
    2026

Real Apodaca empató 0-0 frente a Inter de Playa del Carmen en el duelo de ida de los cuartos de final de la Serie A, disputado en el Estadio Mario Villanueva Madrid, en un encuentro donde el conjunto visitante generó las opciones más claras, pero careció de contundencia.

El equipo dirigido por Ricardo Rayas llegó a esta instancia con la etiqueta de favorito tras finalizar como líder del Grupo 2, mientras que Inter Playa accedió vía repechaje. Aun con ese contexto, el partido fue más cerrado de lo esperado, con dos equipos cautelosos pero con momentos de intensidad ofensiva.

Apodaca genera, pero no concreta

Desde el arranque, el cuadro neoleonés intentó imponer condiciones con mayor posesión de balón y aproximaciones constantes al área rival. Sin embargo, la falta de definición evitó que pudiera reflejar esa superioridad en el marcador.

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La oportunidad más clara del primer tiempo llegó al minuto 19, cuando Marco Montelongo tuvo el gol en sus pies, pero su remate se fue desviado tras cruzar demasiado el balón frente al arco.

Minutos más tarde, al 37’, Saúl Ramírez estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que pasó apenas por un costado, dejando nuevamente la sensación de peligro sin recompensa para la visita.

Para la segunda mitad, el guion se mantuvo: llegadas de ambos lados, intensidad en medio campo y un ritmo competitivo, pero sin la precisión necesaria en el último toque. El empate terminó por prevalecer en una jornada donde todas las series de cuartos registraron igualdad en sus marcadores de ida.

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La vuelta en casa, con ventaja para los neoleoneses

Con el empate sin goles, Real Apodaca regresa a casa con un escenario favorable, ya que su posición en la tabla le otorga ventaja en caso de empate global, lo que lo coloca en una situación estratégica de cara al partido definitivo.

El duelo de Vuelta se disputará el próximo domingo a las 16:00 horas en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano, donde el conjunto de Nuevo León buscará hacer valer su localía y asegurar su lugar en la antesala de la final.

Con una serie completamente abierta, pero con ligera inclinación a su favor, Apodaca tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su gente y dar un paso más en su camino dentro de la Liga Premier.

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