Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
perfil_salida_martha_herrera_de_igualdad_entraria_felix_arratia_c4914cb8be
Nuevo León

Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega

Comenzó a trascender información sobre su presunta salida de la Secretaria de Inclusión e Igualdad y la llegada de Arratia, sin embargo la dependencia negó esto

  • 23
  • Marzo
    2026

La salida de Martha Herrera de la Secretaría de Inclusión e Igualdad del gobierno de Nuevo León empezó a trascender con fuerza la tarde de este lunes al señalarse que le dejaría el cargo al alcalde de Juárez, Félix Arratia. 

Sin embargo, la oficina de comunicación de la Secretaría informó que ella continúa en el cargo desempeñando el cargo “con normalidad”.

Las voces que apuntaban al cambio indicaban que la salida de Herrera se habría confirmado a media mañana luego de que todavía tuvo eventos oficiales relacionados con su cargo.

perfil-salida-martha-herrera-de-igualdad-entraria-felix-arratia.jpg

Según la fuente, a Herrera no le habrían dado otro cargo dentro del gabinete estatal, aunque posiblemente vaya a enfocarse en las actividades partidistas de Movimiento Ciudadano, de cuyo partido es coordinadora operativa municipal y posible candidata. 

“Se va Martha de Igualdad, se va a su casa y entra Félix Arratia; acaban de quitar a Martha”, señaló la fuente.

Dos horas más tarde, la Secretaría envió un comunicado afirmando que esa versión no era real y que Herrera mantenía el cargo y seguía operando los programas insignias del gobierno de Samuel García.

Ante versiones difundidas en algunos espacios, informamos que Martha Herrera continúa al frente de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León, desempeñando sus funciones con normalidad.

perfil-salida-martha-herrera-de-igualdad-entraria-felix-arratia.jpg

Actualmente, la Secretaría mantiene su agenda de trabajo enfocada en programas prioritarios como Hambre Cero y Jefas de Familia, así como cuidadoras, en beneficio de miles de familias en el estado.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y resultados para la ciudadanía”, indicó el comunicado de tres párrafos.

En el caso de Arratia, que recientemente fue mencionado por el líder nacional de MC como un “gallo” para la gubernatura, trascendió que lo podría suceder en el cargo el secretario del Ayuntamiento, Américo Garza.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

activa_mariana_rodriguez_puntos_naranja_2651c3f0ce
Activa Mariana Rodríguez centros comunitarios como Puntos Naranja
centros_comunitarios_puntos_naranja_d7c590f08e
Centros comunitarios de Nuevo León serán Puntos Naranja
Monica_Oyervides_89387bf118
Nombran a esposa de Félix Arratia alcaldesa sustituta de Juárez
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_24_at_3_59_49_PM_39ab00b869
Congreso de Tamaulipas presenta avances legislativos
IMG_2712_c7253a2278
Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros
activa_mariana_rodriguez_puntos_naranja_2651c3f0ce
Activa Mariana Rodríguez centros comunitarios como Puntos Naranja
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×