Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_pedro_haces_5dc92208b2
Nacional

Diputado de Morena realiza fiesta de lujo en CDMX

El evento fue organizado por Pedro Haces, el cual reunió a políticos y artistas, quienes a través de videos mostraron un concierto privado y ambiente exclusivo

  • 24
  • Marzo
    2026

Este martes, imágenes de una fiesta de lujo organizada por el diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, comenzaron a viralizarse en redes sociales, generando atención por la presencia de legisladores, bebidas alcohólicas y un concierto privado.

Las publicaciones fueron compartidas por algunos de los asistentes, entre ellos el senador Saúl Monreal y Francisco Xavier Berganza, excandidato a la gubernatura de Hidalgo.

En los videos y fotografías también aparecen artistas como Carlos Macías y Carlos Cuevas, quienes formaron parte del ambiente musical del evento.

nacional-pedro-haces.jpg

La celebración se llevó a cabo en el rancho de Haces Barba, ubicado en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México.

En las imágenes difundidas se aprecian detalles del inmueble, como decoración taurina, candelabros de cristal, esculturas y una amplia variedad de bebidas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el concierto privado del pianista Raúl Di Blasio, conocido como “El Piano de América”, quien interpretó diversas piezas mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo.

nacional-pedro-haces (1).jpg

En otros videos, se observa al propio Pedro Haces Barba participando activamente en la reunión, cantando, conviviendo con los invitados y consumiendo bebidas alcohólicas, mientras los presentes captaban los momentos con sus teléfonos.

Tras el evento, los asistentes continuaron compartiendo contenido en redes sociales, donde algunos describieron la reunión como “una tarde bohemia con comida maravillosa”, destacando el ambiente exclusivo y el lujo del lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_03_25_180833_eaaea0d1ff
Refuerzan seguridad tras riña en General Cepeda
CONGRESO_NL_f685588a80
Piden arreglar diferencias dentro de Grupo Legislativo de Morena
nl_uber_aeropuerto_9b49a9f51e
Piden detener acoso contra conductores de aplicación
publicidad

Últimas Noticias

Javier_Diaz_8488e96bd9
Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo
Whats_App_Image_2026_03_25_at_6_07_59_PM_2_d37320843d
Cuestionan reforma a Ley de Vivienda por riesgos al ahorro
b56af972_ba5b_4483_a0c8_8c05dfaa4d2a_8c410448cd
Destacan coordinación tras reunión de seguridad en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
IMG_7012_093e598e11
Aprueban nueva ley educativa; refuerzan inclusión
publicidad
×