Diputado de Morena realiza fiesta de lujo en CDMX

Este martes, imágenes de una fiesta de lujo organizada por el diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, comenzaron a viralizarse en redes sociales, generando atención por la presencia de legisladores, bebidas alcohólicas y un concierto privado.

Las publicaciones fueron compartidas por algunos de los asistentes, entre ellos el senador Saúl Monreal y Francisco Xavier Berganza, excandidato a la gubernatura de Hidalgo.

En los videos y fotografías también aparecen artistas como Carlos Macías y Carlos Cuevas, quienes formaron parte del ambiente musical del evento.

La celebración se llevó a cabo en el rancho de Haces Barba, ubicado en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México.

En las imágenes difundidas se aprecian detalles del inmueble, como decoración taurina, candelabros de cristal, esculturas y una amplia variedad de bebidas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el concierto privado del pianista Raúl Di Blasio, conocido como “El Piano de América”, quien interpretó diversas piezas mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo.

En otros videos, se observa al propio Pedro Haces Barba participando activamente en la reunión, cantando, conviviendo con los invitados y consumiendo bebidas alcohólicas, mientras los presentes captaban los momentos con sus teléfonos.

Tras el evento, los asistentes continuaron compartiendo contenido en redes sociales, donde algunos describieron la reunión como “una tarde bohemia con comida maravillosa”, destacando el ambiente exclusivo y el lujo del lugar.

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