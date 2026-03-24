Alumno asesino de maestras revela afiliación a subcultura 'incel'

Tras el doble feminicidio de dos docentes en Michoacán, las autoridades identificaron que el presunto agresor Osmar N, un estudiante de 15 años, difundía imágenes posando con un arma larga tipo AR-15. Su actividad digital revela una afiliación a la ideología "incel" (célibes involuntarios), comunidad caracterizada por una profunda misoginia y sentimientos de exclusión social, elementos que ya forman parte del análisis del móvil del crimen.

De acuerdo con reportes preliminares, el joven intentó ingresar a un aula, pero al negársele el acceso, inició un altercado con una profesora que derivó en el ataque armado. Posteriormente, habría agredido a una segunda víctima, identificada como coordinadora del plantel.

Ambas docentes Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero perdieron la vida a consecuencia de las heridas, mientras que estudiantes y personal buscaron resguardarse al escuchar las detonaciones, generando momentos de pánico dentro de la institución.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir reportes de emergencia y lograron detener al adolescente dentro del plantel. El menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que ya encabeza las investigaciones.

Autoridades confirmaron el aseguramiento del arma utilizada, presuntamente un fusil calibre 5.56 tipo AR-15, considerado de uso exclusivo del Ejército.

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