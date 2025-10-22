Aprueban reforma a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

La Cámara de Diputados aprobó el martes la reforma a la Ley Aduanera, que fue devuelta por el Senado de la República con ajustes en la fecha de entrada en vigor, y de inmediato remitió el documento al Ejecutivo Federal para su promulgación.

La principal modificación establece que las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2026, y no al día siguiente de su publicación, como se contemplaba inicialmente.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, explicó que la discusión en San Lázaro se limitó al cambio realizado por la colegisladora en el artículo primero transitorio, en cumplimiento del procedimiento constitucional.

#ALMOMENTO | Queda aprobada, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la #LeyAduanera.

El dictamen fue aprobado con 343 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención, reflejando un respaldo mayoritario aunque con una oposición relevante.

El cambio aprobado también define plazos diferenciados para la entrada en vigor de algunos artículos: mientras el artículo 86-A, fracción I, aplicará un mes después del inicio del decreto, las fracciones III del 86-A, V y VI del 106, 107 y 145 se implementarán tres meses después.

Ley Aduanera moderniza recaudación y control fronterizo

Entre los objetivos centrales de la reforma se encuentra la redefinición del régimen de las patentes de agente aduanal, así como la creación de un Consejo Aduanero, que se encargará de otorgar, suspender o cancelar dichas patentes y sancionar a quienes incumplan las normas.

También se busca simplificar los trámites para las empresas de mensajería y paquetería, y precisar las infracciones y sanciones aplicables en materia aduanera.

Las medidas contemplan sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos que permitan la salida de mercancías sin cumplir con los procedimientos o el pago de contribuciones, además de establecer la obligación de presentar un documento que acredite la vigilancia aduanera de los bienes.

En materia institucional, el decreto refuerza las atribuciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT) como autoridades competentes, y faculta la firma de convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

