Muerte de Maradona fue agonía prolongada: peritos

Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona declararon este martes que el exfutbolista no falleció por una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con indicios de una posible agonía prolongada.

Las declaraciones se realizaron durante la séptima audiencia del juicio que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, donde se analizan las circunstancias de su fallecimiento ocurrido en noviembre de 2020.

El médico forense Federico Corasaniti, uno de los especialistas que examinó el cuerpo el 25 de noviembre de 2020, descartó una muerte repentina.

“Súbito esto no puede ser”, afirmó ante el tribunal.

Según su testimonio, el exjugador presentaba un cuadro de deterioro orgánico avanzado al momento de su muerte.

Hallazgos de la autopsia

El informe forense detalló la presencia de edema generalizado, una acumulación de líquido en el cuerpo asociada a fallas en órganos como el corazón, riñones o hígado. Este cuadro fue descrito como compatible con una “agonía exteriorizada”.

Entre los hallazgos también se reportó la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, fenómeno vinculado en algunos casos a ahogamiento, asociado en este caso a un edema pulmonar que habría dificultado la respiración.

El corazón de Maradona pesaba aproximadamente 503 gramos, casi el doble de lo habitual, además de presentar fibrosis, infiltración grasa y daño en las fibras musculares.

La médica histopatóloga Silvana De Piero confirmó que los estudios mostraron signos de cirrosis hepática y daño renal de evolución variable.

El hígado presentaba una patología crónica avanzada, mientras que el riñón mostraba lesiones de distinto tiempo de desarrollo, tanto recientes como de meses anteriores.

Los especialistas coincidieron en que el corazón presentaba coágulos asociados a un proceso agónico prolongado y que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido.

Contradicciones en la investigación

Uno de los elementos relevantes expuestos en la audiencia fue la ausencia de contenido gástrico en el estómago de Maradona, lo que contradice versiones de allegados que aseguraban que había desayunado antes de su muerte.

El bioquímico Ezequiel Ventosi informó además que los análisis toxicológicos realizados dieron negativos para alcohol y drogas de abuso.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual en relación con la muerte del exfutbolista.

Entre los imputados se encuentran el médico personal Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

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