Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
73ddca46b034ace9814ffa9bb9a5921c0603577cw_daa171abb5
Deportes

Muerte de Maradona fue agonía prolongada: peritos

Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona afirmaron este martes que el exfutbolista no tuvo una muerte súbita

  • 05
  • Mayo
    2026

Peritos que participaron en la autopsia de Diego Armando Maradona declararon este martes que el exfutbolista no falleció por una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con indicios de una posible agonía prolongada.

Las declaraciones se realizaron durante la séptima audiencia del juicio que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, donde se analizan las circunstancias de su fallecimiento ocurrido en noviembre de 2020.

El médico forense Federico Corasaniti, uno de los especialistas que examinó el cuerpo el 25 de noviembre de 2020, descartó una muerte repentina.

“Súbito esto no puede ser”, afirmó ante el tribunal.

Según su testimonio, el exjugador presentaba un cuadro de deterioro orgánico avanzado al momento de su muerte.

maradona.jpg

Hallazgos de la autopsia

El informe forense detalló la presencia de edema generalizado, una acumulación de líquido en el cuerpo asociada a fallas en órganos como el corazón, riñones o hígado. Este cuadro fue descrito como compatible con una “agonía exteriorizada”.

Entre los hallazgos también se reportó la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca, fenómeno vinculado en algunos casos a ahogamiento, asociado en este caso a un edema pulmonar que habría dificultado la respiración.

El corazón de Maradona pesaba aproximadamente 503 gramos, casi el doble de lo habitual, además de presentar fibrosis, infiltración grasa y daño en las fibras musculares.

La médica histopatóloga Silvana De Piero confirmó que los estudios mostraron signos de cirrosis hepática y daño renal de evolución variable.

El hígado presentaba una patología crónica avanzada, mientras que el riñón mostraba lesiones de distinto tiempo de desarrollo, tanto recientes como de meses anteriores.

maradona-juicio.jpg

Los especialistas coincidieron en que el corazón presentaba coágulos asociados a un proceso agónico prolongado y que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido.

Contradicciones en la investigación

Uno de los elementos relevantes expuestos en la audiencia fue la ausencia de contenido gástrico en el estómago de Maradona, lo que contradice versiones de allegados que aseguraban que había desayunado antes de su muerte.

El bioquímico Ezequiel Ventosi informó además que los análisis toxicológicos realizados dieron negativos para alcohol y drogas de abuso.

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual en relación con la muerte del exfutbolista.

Entre los imputados se encuentran el médico personal Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la coordinadora médica Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Seleccion_Mexicana_4dd1597965
¡Sin bajas! Arranca la concentración de México para el Mundial
Toluca_0c05d0d0f9
¡Otro round! Toluca golea a LAFC y disputará la 'Conca' vs Tigres
deportes_champions_3_803e8c0bf0
Lo que hay que saber sobre la final de la Champions 2026
publicidad

Últimas Noticias

santiago_nl_2_01c3b320b7
Santiago prepara panteones para visitas del Día de las Madres
carreteras_nuevo_leon_miguel_flores_13c4c44e73
Miguel Flores destaca resultados de División Ambiental en 9 meses
Seleccion_Mexicana_4dd1597965
¡Sin bajas! Arranca la concentración de México para el Mundial
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
sheinbaum_conmemora_164_anivesario_de_batalla_puebla_8de410a2d1
Ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernar: Sheinbaum
publicidad
×