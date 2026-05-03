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Chocan McLaren de 5 millones en Juriquilla y lo abandonan

El exclusivo superdeportivo fue hallado destrozado contra un árbol en una glorieta de Querétaro; el conductor huyó y dejó el vehículo sin placas en el lugar

  • 03
  • Mayo
    2026

La madrugada de este domingo 3 de mayo, un lujoso McLaren 570S negro protagonizó un aparatoso accidente en Juriquilla, Querétaro, luego de impactarse contra un árbol en la Glorieta del Boulevard Villas del Mesón.

El vehículo quedó severamente dañado sobre el camellón central, generando sorpresa entre vecinos y automovilistas por tratarse de uno de los autos deportivos más exclusivos del mercado.

Conductor huyó y dejó el superdeportivo abandonado

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana.

Tras el choque, el conductor, o posibles ocupantes, abandonó la unidad y escapó del sitio antes de la llegada de autoridades.

Testigos señalaron además que el automóvil no portaba placas de circulación, lo que complica inicialmente la identificación del propietario.

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Elementos de Seguridad Pública de Querétaro iniciaron investigaciones para rastrear la procedencia del vehículo y determinar quién conducía al momento del accidente.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas ni lesionados confirmados, mientras el caso se viralizó rápidamente en redes sociales por las imágenes del automóvil de lujo destruido.

Un superdeportivo valuado en millones

El modelo involucrado sería un McLaren 570S, equipado con motor V8 biturbo de 3.8 litros, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.2 segundos.

Su valor estimado ronda los 5 millones de pesos mexicanos, lo que convirtió el accidente en uno de los incidentes vehiculares más comentados del fin de semana.

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Algunos reportes en redes señalan que dos mujeres habrían afirmado conocer al conductor, quien presuntamente las dejó en el lugar tras el choque antes de escapar.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El caso recordó el accidente ocurrido en 2022 en Polanco, Ciudad de México, cuando otro McLaren fue chocado y abandonado en circunstancias similares.


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