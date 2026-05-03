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Honra Maribel Guardia cumpleaños de Julián: 'Desearía abrazarte'

El espacio, cuidadosamente preparado, transmitió una atmósfera de amor y memoria, en la que cada elemento tenía un significado personal.

  • 03
  • Mayo
    2026

La modelo y actriz, Maribel Guardia recordó el cumpleaños de su hijo Julián Figueroa con un mensaje cargado de emotividad y un homenaje íntimo que reflejó el amor que mantiene hacia él, incluso después de su partida.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió palabras dedicadas a su hijo, acompañadas de imágenes del altar preparado en su honor, donde se podían observar fotografías de Julián en distintas etapas de su vida, así como figuras religiosas y sus cenizas al centro.

¿Qué mensaje dedicó Maribel Guardia a Julián Figueroa?

En su publicación, la también cantante expresó el profundo vínculo que conserva con su hijo, a quien recordó en una fecha significativa.

“Feliz cumpleaños al cielo Julián. Siempre voy a celebrar tu vida hijo de mi alma. Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años. En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio. Pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz. Me queda ese consuelo. Aquí en la tierra tu madre siempre va a bendecir y celebrar tu vida. Te amo.”

El mensaje reflejó la mezcla de nostalgia, amor y fe con la que Maribel Guardia ha transitado el duelo desde la pérdida de su hijo.

Un altar lleno de recuerdos y simbolismo

El homenaje incluyó un arreglo rojo en forma de corazón especial donde destacaban imágenes de Julián desde su infancia hasta su etapa adulta, construyendo un recorrido visual por su vida.

A un costado, un altar con elementos religiosos reforzaba el sentido espiritual del momento, mientras que sus cenizas, colocadas al centro, simbolizaban su presencia permanente en el entorno familiar.

El espacio, cuidadosamente preparado, transmitió una atmósfera de amor y memoria, en la que cada elemento tenía un significado personal.

Un recuerdo que permanece con el paso del tiempo

Desde su fallecimiento en 2023, Julián Figueroa ha sido recordado de distintas maneras por su madre, quien ha compartido con sus seguidores momentos íntimos que reflejan la conexión que mantiene con él.

En esta ocasión, el cumpleaños se convirtió en un momento nostálgico, donde las palabras y los símbolos dieron forma a un homenaje que resonó entre diversas figuras del espectáculo que han acompañado su historia.


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