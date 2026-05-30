Ataque armado en Salamanca deja cinco muertos y un secuestrado

Un ataque armado registrado en la zona centro de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, dos lesionadas y una más privada de la libertad, informaron autoridades municipales y estatales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon contra varias personas, provocando una intensa movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Fiscalía confirma cinco víctimas mortales

Inicialmente, la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca reportó la muerte de cuatro personas y el traslado de tres heridos a recibir atención médica. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el saldo final fue de cinco personas asesinadas.

De acuerdo con la autoridad investigadora, entre las víctimas mortales se encuentran tres hombres y dos mujeres. Además, dos hombres resultaron heridos durante la agresión y permanecen bajo atención médica.

Las autoridades también confirmaron que una persona fue privada de la libertad por los agresores durante el ataque.

Tras el atentado, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo conjunto en distintos puntos del municipio para reforzar la vigilancia y tratar de localizar a los presuntos responsables.

La Dirección de Seguridad Pública informó que las acciones coordinadas incluyen recorridos de prevención, puntos de revisión y labores de inteligencia para avanzar en la investigación del caso.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Gobierno municipal promete esclarecimiento

El Gobierno de Salamanca, encabezado por el alcalde César Prieto Ortega, condenó la agresión y aseguró que colaborará con las instancias estatales y federales para esclarecer el multihomicidio.

La administración municipal reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, coordinación institucional y apego a la legalidad para contribuir al desarrollo de las investigaciones y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Según los reportes oficiales, el ataque ocurrido en Salamanca fue el único hecho violento registrado el viernes en Guanajuato que dejó víctimas mortales, aunque su magnitud lo convirtió en uno de los episodios más graves de la jornada en la entidad.

La Fiscalía General del Estado continúa recabando evidencias y testimonios para determinar el móvil de la agresión y la identidad de los autores materiales e intelectuales del crimen.

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