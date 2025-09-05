Cerrar X
Nacional

Arranca Sheinbaum gira de trabajo por Primer Informe de Gobierno

La mandataria anunció que visitará cada estado para rendir cuentas frente a la ciudadanía. Se tiene planeado visitar tres entidades por día

  • 05
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este fin de semana iniciará con su gira de trabajo, con el objetivo de hablar frente a la ciudadanía de cada entidad para rendir cuentas.

Aunque el tema del Tren Ciudad de México-Nuevo León fue mencionado en recientes días, la mandataria informó que solo se enfocara en presentar los avances realizados durante su gestión.

De acuerdo a información proporcionada por la oficina de Comunicación Social de Presidencia de la República, la  gira iniciaría después de presentarse este viernes en la Conferencia Matutina de Palacio Nacional, en Guanajuato.

Será en la ciudad de León, donde la presidenta llevará a cabo Primer Informe de Gobierno de León. Después se dirigira a Aguascalientes para terminar en Zacatecas.

El 6 de septiembre se planea visitar la ciudades de Durango, Hermosillo y Nuevo León; mientras que el domingo 7 de septiembre busca llegar a Saltillo, Ciudad Victoria y Veracruz.

La duración de esta gira se busca que sea de tres semanas y media, cuando visite todas las entidades de la República. 


