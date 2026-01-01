Entregan cuerpos de fallecidos en accidente de Tren Interoceánico

A menos de una semana del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se realizó la entrega de los cuerpos de las 14 personas fallecidas en el accidente.

Del mismo modo, la dependencia reportó avances en cuanto a las intervenciones respecto a la extracción de la caja negra, el levantamiento de la unidad y la práctica del peritaje, entre otras cosas.

También se detalló que el personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) se encuentra trabajando con distintas instituciones federales, estatales y municipales con el objetivo de avanzar en el plan de investigación, priorizando la reparación integral del daño a las víctimas, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que lo sucedido sea investigado conforme a derecho.

“Se han entregado los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares, además de contar ya con diversos informes sobre los hechos, tales como inspección exterior de los vagones de pasajeros siniestrados, trabajos de servicios periciales en la elaboración de dictámenes técnicos". “Así como la obtención de diversas constancias y evidencia fotográfica, identificación vehicular, causalidad de hechos, derecho de vía, videograbación de personas, lugares y objetos, así como estudios de necropsia, entre otros”, explicó la FGR.

