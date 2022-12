Ataque a Ciro Gómez Leyva pudo ser 'autoatentado': AMLO

El periodista Ciro Gómez Leyva, uno de los más cuestionados por el Gobierno de México, fue atacado el pasado 15 de diciembre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva pudo tratarse de un “autoatentado” con el fin de afectar su gobierno.

“Pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros”, comentó el mandatario sobre el ataque ocurrido el pasado 15 de diciembre.

Y reiteró que junto con Gómez Leyva, otros conocidos periodistas que lo critican, son parte de una conspiración conservadora contra su gobierno.

“Somos distintos, ellos aceptaron estar en un grupo, hacer un periodismo en favor del bloque conservador y es lo que están haciendo. Nosotros estamos buscando una transformación, ¿pero que esas diferencias nos lleven a que nosotros hagamos daño? No, de parte de nosotros no, yo no odio. Siempre les digo que no tengo enemigos, tengo adversarios”, explicó.

¿Cómo fue el ataque a Ciro?

El reportero de radio y televisión publicó en las redes sociales una descripción del ataque y fotos de su vehículo acribillado.

Relató que el ataque ocurrió poco antes de la medianoche en una calle cerca de su casa y que se salvó porque su camioneta está blindada.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme”, tuiteó Gómez Leyva. Las fotos mostraron que al menos dos balas impactaron en la ventana del lado del conductor.

La Procuraduría de la Ciudad de México informó que ya abrió una investigación.

Respecto al responsable, Gómez Leyva dijo que no tenía idea de quién pudiera haber ordenado el ataque y agregó que hace varios años había recibido una amenaza al publicar un artículo sobre extorsiones en una cárcel de Ciudad de México. Tras esa historia en 2017, la empresa que lo emplea le insistió que usara una Jeep Cherokee blindada.

2022, un año letal para los periodistas en México

Este año ha sido uno de los más letales para los trabajadores de los medios mexicanos, con 15 muertos hasta el momento. Pero los asesinatos y casi todos los ataques han tenido como objetivo a periodistas en ciudades de provincia.