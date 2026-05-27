Logra Estrategia Nacional cuatro millones de beneficiados: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal ha realizado más de 6.6 millones de acciones y servicios como parte del eje “Atención a las causas” de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que la estrategia busca prevenir la violencia mediante programas educativos, deportivos, culturales y de recuperación comunitaria, principalmente enfocados en jóvenes.

“Esta estrategia de atención a las causas con una mirada especial a los jóvenes es un acto de amor de su gobierno, por lo que representa, por lo que son y porque queremos que se cumplan sus sueños”, afirmó.

En la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, informamos que con #AtenciónALasCausas hemos brindado seis millones 667 mil 192 servicios y trámites en beneficios de más de cuatro millones 403 mil personas. Impulsamos acciones de salud, educación, cultura y… pic.twitter.com/ACuAkttuPn — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 27, 2026

Más de 10,000 armas canjeadas

Uno de los programas destacados fue “Sí al desarme, sí a la paz”, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

Rodríguez informó que desde el 1 de octubre de 2024 la población ha entregado más de 10,000 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo y de manera anónima.

“La población ha acudido a los módulos a intercambiar más de 10 mil armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima”, señaló.

Programas para jóvenes y educación

La titular de Gobernación explicó que la estrategia “Jóvenes Transformando México” busca garantizar derechos relacionados con educación, trabajo, deporte y cultura.

Indicó que en las 32 entidades del país se ampliaron espacios educativos del “Bachillerato Nacional” para generar 200,000 nuevos lugares para estudiantes de nivel medio superior.

También destacó el programa “Te extrañamos en el salón”, mediante el cual se han visitado 831,000 hogares para combatir la deserción escolar.

Deporte y cultura como herramientas de prevención

Entre las acciones presentadas se encuentran los programas “Boxeando por la Paz”, que actualmente cuenta con 716 gimnasios activos, y “Ponte pila”, donde participan más de 691,000 jóvenes.

Asimismo, informó que el programa “Jóvenes Unen al Barrio” realizó 38 asambleas en 18 municipios con la participación de 10,000 jóvenes.

Además, se llevaron a cabo 20 “Festivales por la paz” en distintas entidades del país, así como actividades de la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones.

La secretaria también informó que se instalaron 298 Mesas de Paz enfocadas en la recuperación de espacios públicos y atención comunitaria.

Mientras tanto, las Ferias de Paz brindaron atención a más de 74,000 personas en distintas regiones del país.

Dentro de las actividades también se implementó el programa “ABC de las emociones”, enfocado en salud emocional y prevención de adicciones.

Tianguis del Bienestar benefició a más de 386 mil personas

Rodríguez destacó que mediante el programa “Tianguis del Bienestar” se entregaron casi 6 millones de artículos nuevos decomisados en aduanas.

Los apoyos fueron distribuidos en 31 municipios y 84 localidades del país, beneficiando a más de 386,000 personas.

La funcionaria aseguró que las acciones se realizan con apoyo de más de 53 dependencias federales, estatales y municipales.

“Juntos en comunidad cumplimos la encomienda de construir la paz”, concluyó.

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