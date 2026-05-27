Destaca EUA avances con México en seguridad y migración

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, destacó los avances alcanzados entre ambos países en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico, al cumplirse un año de su llegada al país.

A través de un mensaje oficial difundido, el diplomático aseguró que la coordinación entre el gobierno del presidente Donald Trump y la administración de Claudia Sheinbaum ha permitido obtener “resultados reales” para la seguridad y prosperidad de ambas naciones.

Entre los principales temas mencionados sobresalen la reducción de la migración irregular, el combate al tráfico de fentanilo, las extradiciones de presuntos criminales y los operativos conjuntos contra organizaciones delictivas.

A un año de mi llegada a México como Embajador de los Estados Unidos, quiero destacar algunos de los principales logros alcanzados bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y en coordinación con el gobierno de la presidenta @Claudiashein.

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Destacan reducción histórica de migración ilegal

Ron Johnson afirmó que las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo en 55 años.

Según el balance presentado por la embajada estadounidense, las aprehensiones diarias disminuyeron 95% en comparación con los niveles registrados durante la administración de Joe Biden.

Además, sostuvo que actualmente existen “niveles históricamente bajos” de migración ilegal y destacó que las acciones conjuntas contra el tráfico de personas han permitido salvar vidas en ambos lados de la frontera.

Reportan caída en muertes por fentanilo

El embajador también resaltó avances en el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con las cifras presentadas, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% al cierre de 2025.

Asimismo, indicó que las incautaciones de droga en la frontera estadounidense bajaron 50%, mientras que los decomisos realizados por autoridades mexicanas aumentaron considerablemente.

Johnson aseguró que el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense cayó más de 95%.

En paralelo, detalló que México logró asegurar 65.5 toneladas métricas de droga en operaciones marítimas y desmantelar más de 2,300 laboratorios clandestinos.

El diplomático subrayó que la cooperación bilateral permitió realizar acciones contra líderes criminales identificados como “El Mencho”, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”.

También informó que, desde el inicio de la administración Trump, México concretó 96 extradiciones y 92 transferencias de personas bajo la Ley de Seguridad Nacional hacia custodia estadounidense.

Entre esos casos destacó la entrega de cuatro personas incluidas en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

“Juntos estamos atacando redes criminales completas, no solo a los cárteles”, sostuvo el embajador.

Incrementan decomisos de armas ilegales

En materia de tráfico de armas, Johnson aseguró que las incautaciones aumentaron 125% durante el primer año de la administración estadounidense.

Según el reporte, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) decomisó más de 36,000 armas ilegales, incluidas más de 4,000 que tenían como destino México.

El funcionario destacó además el programa “Mission Firewall”, enfocado en fortalecer inspecciones conjuntas e intercambio de información en tiempo real.

Acuerdos bilaterales en agua y sanidad

El balance del embajador también incluyó avances en otros temas bilaterales.

Johnson afirmó que en apenas 16 meses se lograron más acuerdos sobre el Tratado de Aguas de 1944 que en la última década.

Además, destacó el avance de un acuerdo para atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana sin generar costos adicionales para contribuyentes estadounidenses.

En el ámbito sanitario y comercial, ambos gobiernos mantienen operativos conjuntos para contener el gusano barrenador del ganado y evitar afectaciones al comercio pecuario fronterizo.

Ron Johnson señaló que aún existen desafíos pendientes, aunque aseguró que la coordinación entre México y Estados Unidos continuará fortaleciendo las acciones en seguridad, migración y comercio.

“La cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones”, concluyó el diplomático.

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