Balacera en bar de Ocozocoautla, Chiapas deja 4 muertos

Sujetos armados irrumpieron en el bar El Profe, ubicado en el barrio El Caracol, donde realizaron múltiples disparos contra cuatro hombres que se encontraban en el lugar.

Habitantes de la zona reportaron las detonaciones al número de emergencias, lo que derivó en la llegada de corporaciones de seguridad.

Movilización de fuerzas

Al sitio acudieron elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), quienes desplegaron un operativo para ubicar a los responsables.

Paramédicos confirmaron que las cuatro víctimas ya no contaban con signos vitales. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación.

Hasta el momento, las autoridades de Chiapas no han reportado detenciones relacionadas con el ataque ocurrido la noche del domingo 12 de abril de 2026.

La zona de Ocozocoautla, cercana a Tuxtla Gutiérrez, se encuentra en un contexto de disputa entre grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo que ha contribuido al incremento de hechos violentos en la región.

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