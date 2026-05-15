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Sheinbaum sostiene llamada con Trump sobre seguridad y comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, en la que ambos reafirmaron la coordinación bilateral

  • 15
  • Mayo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios reafirmaron la coordinación bilateral en temas de seguridad y comercio.

A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal calificó el intercambio como una “cordial y excelente conversación” y destacó que ambas naciones mantienen abiertos los canales de diálogo en asuntos prioritarios para la relación entre México y Estados Unidos.

“Reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio”, escribió Sheinbaum en el mensaje difundido este viernes.

Continuarán las negociaciones bilaterales

La mandataria federal señaló además que durante la llamada acordaron mantener comunicación constante y continuar con las negociaciones mediante reuniones con integrantes del equipo del presidente estadounidense.

Aunque no precisó fechas, Sheinbaum adelantó que colaboradores de Donald Trump visitarán México próximamente para dar seguimiento a las conversaciones bilaterales.

El diálogo entre ambos gobiernos ocurre en un contexto marcado por temas de cooperación en seguridad fronteriza, combate al tráfico de drogas y el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas economías.

Junto al mensaje publicado en redes sociales, la presidenta difundió una fotografía tomada durante la conversación telefónica.

En la imagen aparece acompañada por el canciller Roberto Velasco Álvarez mientras sostiene la llamada con el mandatario estadounidense desde Palacio Nacional.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido información adicional sobre la conversación entre ambos líderes.


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