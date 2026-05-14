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Sheinbaum sorprende al aparecer con U2 en evento de CDMX

Bono y The Edge compartieron escenario con la mandataria federal en este evento enfocado en la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia

  • 14
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió este jueves al aparecer junto a la banda irlandesa U2 en el Teatro IMSS durante su participación en la Asamblea General de Street Child World Cup, en Ciudad de México.

Bono y The Edge compartieron escenario con la mandataria federal en este evento enfocado en la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia.

A través de redes sociales, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE), Rommel Pacheco, compartió algunas fotografías en donde se muestra el momento en que la presidenta se encuentra entre los miembros de la agrupación.

Street Child World Cup es un programa en el que, por medio del fútbol, ​​el arte y sesiones de congresos, se les brindará a jóvenes en situación de calle la oportunidad de exigir acceso a sus derechos como la identidad, educación, protección e igualdad de género.

Se contó con la presencia de representantes de dependencias federales como el director del IMSS, Zoé Robledo; así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

En este evento se encontraban presentes diversas delegaciones de países que buscan participar en esta competencia.

 

 


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