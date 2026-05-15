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Se unen Scarlett Johansson, Sebastian Stan y más a Batman 2

La noticia provocó reacciones entre fans de DC y Marvel debido a que varias de las nuevas incorporaciones son actores ampliamente identificados con el UCM.

  • 15
  • Mayo
    2026

Matt Reeves confirmó nuevas incorporaciones para ‘The Batman: Part II’, película que sumará a figuras como Scarlett Johansson, Sebastian StanBrian Tyree Henry al universo protagonizado por Robert Pattinson.

El director reveló el elenco mediante publicaciones en redes sociales, donde presentó oficialmente a los actores que formarán parte de la esperada secuela de DC.

Matt Reeves confirma nuevo elenco para ‘The Batman: Part II’

Además de Johansson y Stan, Reeves confirmó la participación de Sebastian Koch y Charles Dance, actor reconocido por su papel en ‘Game of Thrones’.

Las revelaciones fueron hechas una por una en X, plataforma donde el cineasta compartió imágenes y mensajes de bienvenida para cada integrante del reparto.

La noticia provocó reacciones inmediatas entre fans de DC y Marvel debido a que varias de las nuevas incorporaciones son actores ampliamente identificados con el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué personajes interpretarán?

Aunque Matt Reeves no confirmó oficialmente todos los personajes, distintos medios estadounidenses reportan que Sebastian Stan interpretará a Harvey Dent, personaje que eventualmente se convierte en Dos Caras.

Por su parte, Scarlett Johansson sería la encargada de dar vida a Gilda Dent, esposa de Harvey Dent dentro de los cómics de Batman.

También se reporta que Charles Dance interpretará a Christopher Dent, padre de Harvey Dent, mientras que el papel de Brian Tyree Henry todavía permanece bajo reserva.

Robert Pattinson regresa como Batman

La película tiene previsto llegar a los cines el próximo 1 de octubre de 2027, luego de varios retrasos relacionados con el desarrollo del guion y la producción.

La secuela contará nuevamente con Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, acompañado por actores que regresan desde la primera película.

Entre ellos destacan Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell en el papel del Pingüino.

El proyecto continuará la historia iniciada en ‘The Batman’ de 2022 y también conectará con los acontecimientos mostrados en la serie ‘The Penguin’.


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