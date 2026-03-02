Podcast
Nacional

Cae 'El Congo', ligado a ataque contra alcalde de Uruapan

Omar García Harfuch informó la captura en Michoacán de un presunto integrante de la célula que atentó contra el edil Carlos Manzo

  • 02
  • Marzo
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al atentado contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el funcionario, la captura se realizó durante la madrugada en Michoacán, mediante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Delitos que se le atribuyen

Según el reporte oficial, a “El Congo” se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, asi como también agresiones contra grupos rivales y homicidios cometidos en Uruapan

Las autoridades lo identifican como integrante de la célula responsable del ataque contra el alcalde.

Las investigaciones señalan que el detenido operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien fue capturado en noviembre de 2025.

El titular de la SSPC subrayó que las indagatorias continúan con el objetivo de detener al resto de los responsables vinculados con esta organización criminal.


