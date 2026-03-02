Semar desmantela dos narcolaboratorios en Durango

La Secretaría de Marina localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado La Galancita, como parte de los operativos para el mantenimiento del Estado de derecho en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos sitios fueron inutilizados para impedir la reutilización del equipo en la fabricación de sustancias ilícitas.

Aseguran químicos y equipo industrial

La intervención naval permitió el decomiso de una amplia cantidad de precursores químicos, maquinaria y producto terminado.

Laboratorio 1

En el primer punto se localizaron:

Mil litros de ácido clorhídrico

100 litros de gasolina

Dos mil 200 litros de cloro

200 litros de tolueno

600 litros de solvente

600 litros de alcohol bencílico

Mil 900 kilogramos de carbón

Mil kilogramos de sosa cáustica

Una caja con mil kilogramos de cianuro

Además, se aseguraron:

Cuatro reactores

Dos molinos de aluminio

23 tanques de gas LP de 30 litros

Un colador

Cuatro contenedores de mil 200 litros

Tres tinas de 600 litros

Laboratorio 2

En el segundo laboratorio se hallaron:

200 kilogramos de presunto “cristal”

300 litros de ácido fórmico

Mil 750 litros de precursor P2P

300 litros de alcohol

20 litros de gasolina

60 kilogramos de cianuro

También se decomisaron:

Un reactor

Un destilador

Dos condensadores

Cuatro cilindros de gas de 30 kg

Tres cilindros de 50 kg

La Marina estimó que estos aseguramientos representan un impacto económico a las estructuras logísticas del crimen organizado de 21 millones 404 mil 917 pesos.

“Con estas acciones, la Armada de México evita que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas”, señaló la institución.

El operativo forma parte de los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en el país.

Comentarios