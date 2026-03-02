Semar desmantela dos narcolaboratorios en Durango
La Marina inhabilitó dos centros de drogas sintéticas en La Galancita y aseguró químicos y equipo valuados en más de 21 millones de pesos
La Secretaría de Marina localizó e inhabilitó dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en las inmediaciones del poblado La Galancita, como parte de los operativos para el mantenimiento del Estado de derecho en la región.
De acuerdo con el reporte oficial, ambos sitios fueron inutilizados para impedir la reutilización del equipo en la fabricación de sustancias ilícitas.
Aseguran químicos y equipo industrial
La intervención naval permitió el decomiso de una amplia cantidad de precursores químicos, maquinaria y producto terminado.
Laboratorio 1
En el primer punto se localizaron:
- Mil litros de ácido clorhídrico
- 100 litros de gasolina
- Dos mil 200 litros de cloro
- 200 litros de tolueno
- 600 litros de solvente
- 600 litros de alcohol bencílico
- Mil 900 kilogramos de carbón
- Mil kilogramos de sosa cáustica
- Una caja con mil kilogramos de cianuro
Además, se aseguraron:
- Cuatro reactores
- Dos molinos de aluminio
- 23 tanques de gas LP de 30 litros
- Un colador
- Cuatro contenedores de mil 200 litros
- Tres tinas de 600 litros
Laboratorio 2
En el segundo laboratorio se hallaron:
- 200 kilogramos de presunto “cristal”
- 300 litros de ácido fórmico
- Mil 750 litros de precursor P2P
- 300 litros de alcohol
- 20 litros de gasolina
- 60 kilogramos de cianuro
También se decomisaron:
- Un reactor
- Un destilador
- Dos condensadores
- Cuatro cilindros de gas de 30 kg
- Tres cilindros de 50 kg
La Marina estimó que estos aseguramientos representan un impacto económico a las estructuras logísticas del crimen organizado de 21 millones 404 mil 917 pesos.
“Con estas acciones, la Armada de México evita que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas”, señaló la institución.
El operativo forma parte de los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en el país.
