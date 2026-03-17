Caen dos generadores de violencia con armas y drogas en Sinaloa

Autoridades detuvieron este martes a dos hombres identificados como presuntos generadores de violencia en posesión de armas y drogas en el estado de Sinaloa.

Durante recorridos de vigilancia, elementos de diversas corporaciones lograron capturar a estas personas en la zona de El Canario, al detectar un vehículo que portaba placas de California. Al marcarles el alto, los presuntos delincuentes emprendieron la huida, lo que culminó con el carretera Mazatlán–Culiacán.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó sobre esta detención.

Durante recorridos de vigilancia en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a dos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia. Se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, cargadores y 45 cartuchos.



Con estas acciones, el… pic.twitter.com/inEHXghAUI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 17, 2026

Los presuntos delincuentes fueron identificados como dos hombres de 19 y 21 años de edad, quienes se encontraban aparentemente coludidos con una célula criminal generadora de violencia en la entidad.

A las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de deslindar su situación jurídica.

¿Qué artículos del delito fueron asegurados?

De acuerdo con las autoridades, estos son los objetos que fueron decomisados tras el aseguramiento de estas dos personas.

Dosis de cristal

Un arma larga

larga Un arma corta

corta Cargadores

45 cartuchos

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

Desmantelan centros de droga y huachicol en Sinaloa y Chihuahua

La Secretaría de Marina destruyó más de 20 mil plantas de marihuana y aseguró una bodega clandestina en Sinaloa, mientras que en Chihuahua se decomisaron más de 78 mil litros de hidrocarburo.

De acuerdo con las dependencias de seguridad, dichos plantíos se localizaron en el municipio de Elota y Cosalá, donde se contabilizaron aproximadamente 20 mil plantas de marihuana a través de dos operativos.

Aquí te presentamos la nota completa: Desmantelan centros de droga y huachicol en Sinaloa y Chihuahua

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