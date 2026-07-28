La afectación económica para las organizaciones criminales ronda entre los $249 millones de pesos. Suman más de 80 toneladas aseguradas en costas mexicanas

Inicio / Nacional / Caen tres al incautar más de una tonelada de cocaína en Chiapas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron este martes más de una tonelada de cocaína, lo que derivó en la captura de tres personas cerca de las costas de Chiapas.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina durante recorridos de vigilancia marítima. El Gabinete de Seguridad dio a conocer que este decomiso evitó que más de dos millones de dosis de droga se distribuyan por el territorio mexicano.

En Chiapas, elementos de @SEMAR_mx detuvieron a tres personas y aseguraron una embarcación con más de una tonelada de cocaína, combustible y equipo de navegación, con lo que se evitó que más de 2 millones de dosis de droga lleguen a las calles.



En la administración de la… pic.twitter.com/e1QrBnbDiq — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 28, 2026

En este operativo se aseguraron 38 bultos con presunta cocaína, 33 bidones de aproximadamente 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

La afectación económica para las organizaciones criminales ronda entre los $249 millones de pesos. Con este decomiso suman más de 80 toneladas de cocaína aseguradas en costas mexicanas por la Secretaría de Marina.

- Con información de Salvador Maceda -

Incineran más de 1,600 litros de metanfetamina líquida en Sonora

Personal adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) incineró este fin de semana más de 1,600 litros de metanfetamina líquida tras ser asegurada en distintos operativos efectuados en Sonora.

De acuerdo con la dependencia, esta quema del narcótico se realizó en un predio ubicado en la carretera Hermosillo-Bahía Kino, luego de ser tomada como evidencia para integrarse a dos carpetas de investigación.