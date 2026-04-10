Celebra presidenta aval en 20 estados del Plan B electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el llamado Plan B electoral ya alcanzó carácter constitucional luego de ser avalado por al menos 20 congresos estatales, superando el mínimo requerido para validar una reforma.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proceso legislativo está en su etapa final.

“Ya se aprobó en congresos estatales el Plan B, ya son 20 estados, eso quiere decir que ya es constitucional”, afirmó.

Sheinbaum defendió que esta reforma representa un cambio de fondo en el sistema electoral, con énfasis en la austeridad y la eliminación de beneficios considerados excesivos.

“Abajo los privilegios”, resumió al destacar el objetivo central del Plan B.

Seis ejes centrales de la reforma

Además, destacó que el Plan B se enfoca en reducir costos y eliminar privilegios dentro del sistema político-electoral.

Entre los principales cambios mencionó:

Eliminación de la reelección

Prohibición del nepotismo

Reducción de recursos a congresos estatales

Disminución del número de regidores

Fin de las “pensiones doradas”

Recorte de salarios, bonos y seguros médicos a consejeros y magistrados

“Esto ya es un hecho para el país, solo está por publicarse”, sostuvo.

Origen del Plan B electoral

El Plan B surgió como una alternativa luego de que la propuesta original de reforma electoral no lograra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Para avanzar, se ajustó el proyecto inicial y se eliminaron algunos puntos polémicos, como la intención de empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027.

Aunque la reforma ya cuenta con el respaldo necesario, aún falta un paso formal antes de su entrada en vigor.

La jefa del Ejecutivo detalló que el dictamen deberá regresar al Senado para su declaratoria constitucional y posteriormente será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“¿Qué falta? Que regrese al Senado… y ya después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación”, explicó.

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