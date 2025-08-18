Celebra Federación acuerdo trilateral para proteger la Selva Maya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este lunes la importancia del acuerdo firmado con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, para crear el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, al que calificó como un hecho “histórico” para la región.

“Fue un acontecimiento histórico. No se habían reunido nunca el primer ministro de Belice, el presidente de Guatemala y la presidenta de México”, expresó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Cabe mencionar que dicho acuerdo plantea la protección de 5.7 millones de hectáreas en la selva compartida por los tres países, con un enfoque que busca tanto conservar la biodiversidad como mejorar la calidad de vida de las comunidades locales.

“No se trata solo de proteger a la naturaleza, sino a la población que vive en la zona, que se viva con bienestar”, subrayó Sheinbaum.

Con mucho entusiasmo anunciamos que México, Guatemala y Belice firman la Declaración de Calakmul: Corredor Biocultural Gran Selva Maya. pic.twitter.com/QBhn7SvkdW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 16, 2025

Durante el anuncio, la mandataria también informó que se analiza la ampliación del Tren Maya hacia Belice y Guatemala, así como la posible extensión del Tren Interoceánico, en coordinación con el gobierno guatemalteco.

“En este proyecto se hace un grupo de trabajo de los tres países, tanto para el proyecto de conectividad como para la protección de la Gran Selva Maya”, puntualizó.

El acuerdo, firmado el pasado viernes en Campeche, simboliza no solo un esfuerzo ambiental, sino también un avance político y cultural en la relación trilateral.

“Guatemala había tenido gobiernos con los que era muy difícil reunirse con México. Pero ahora sí, y la verdad, fue una muy buena reunión”, recalcó Sheinbaum.

