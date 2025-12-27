Tailandia bombardea una aldea en Camboya pese a negociaciones

Tailandia y Camboya se enfrentaron en combate el viernes a lo largo de su frontera, mientras mantenían conversaciones para intentar poner fin a los enfrentamientos armados que estallaron a principios de diciembre, rompiendo un alto el fuego que se había alcanzado cinco meses antes.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que Tailandia desplegó aviones de combate F-16 la mañana del sábado para lanzar cuatro bombas sobre un objetivo en Serei Saophoan, en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey.

Camboya informó el viernes que un ataque aéreo similar dejó caer 40 bombas sobre un objetivo en el poblado de Chok Chey, en la misma provincia. No había reportes de víctimas de ese ataque, pero el ministerio dijo que la ofensiva destruyó viviendas e infraestructura.

El ejército de Tailandia confirmó el ataque del viernes, y señaló que una operación conjunta del ejército y la fuerza aérea era esencial para proteger la provincia tailandesa de Sa Kaeo, que colinda con Banteay Meanchey y donde ambas naciones tienen reclamos territoriales.

El mariscal del aire Jackkrit Thammavichai, portavoz de la fuerza aérea de Tailandia, declaró el viernes en conferencia de prensa que la operación se llevó a cabo después de que, tras varios días de monitoreo por parte del ejército tailandés, se llegó a la conclusión de que los civiles habían sido evacuados de la zona.

Los reclamos territoriales a lo largo de la frontera son la raíz de las tensiones que estallaron en combate abierto a finales de julio. La mediación del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y la presión estadounidense llevó a ambas partes a acordar un frágil alto el fuego después de cinco días de combates.

Cada lado describe sus acciones militares actuales como realizadas en defensa propia y culpa al otro de violar el alto el fuego.

"Si Camboya no es sincera sobre un alto el fuego, la paz no será posible, y Tailandia no tendrá más opción que proceder con operaciones militares a gran escala para defender su soberanía", dijo Jackkrit el viernes.

Mientras tanto, funcionarios militares de ambas naciones mantuvieron un tercer día de conversaciones a nivel de trabajo de su ya establecido en un puesto de control entre la provincia de Pailin en Camboya y la provincia de Chanthaburi en Tailandia.

Se espera que la reunión del comité concluya el sábado, cuando se prevé que los ministros de defensa de Tailandia y Camboya se unan y formalicen un acuerdo.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el viernes que Tailandia esperaba que Camboya acepte un alto el fuego de 72 horas, y que si se implementaba con éxito, Tailandia consideraría repatriar a los prisioneros de guerra camboyanos, una demanda importante.

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como resultado directo del combate desde el 7 de diciembre, según funcionarios. Tailandia también ha reportado 44 muertes de civiles por efectos colaterales de la situación. Camboya no ha emitido una cifra oficial sobre bajas militares, pero dice que 30 civiles han muerto y 90 han resultado heridos.

