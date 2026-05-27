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Cemex refrenda liderazgo en atracción y retención de talento

Cemex fue evaluada en rubros como desarrollo profesional, ambiente laboral, liderazgo, sensibilidad social, reputación, ética y valores corporativos

  • 27
  • Mayo
    2026

Por sus políticas laborales inclusivas, igualitarias y enfocadas en el desarrollo profesional de sus colaboradores, Cemex se mantiene entre las 10 empresas mejor valoradas del Ranking Merco Talento 2026.

La compañía se ha consolidado como una de las organizaciones líderes para atraer y conservar talento en México y, desde 2024, ocupa la primera posición dentro del sector de materiales de construcción en esta evaluación.

Cemex ha fortalecido consistentemente su presencia en el ranking durante los últimos años. En 2023 ocupó la posición 79; en 2024 avanzó al lugar 14 y, desde 2025, forma parte del top 10 de empresas, en el noveno lugar, con mejor percepción en el ámbito laboral, posición que mantiene en la edición 2026.

Merco es el monitor de referencia en Iberoamérica para evaluar la reputación corporativa. Desde el año 2000 elabora un listado con las 100 empresas más destacadas del país a partir de la percepción de distintos públicos y especialistas.

Para la elaboración del ranking, Merco integra las valoraciones de miles de personas, entre ellas colaboradores, directivos, universitarios, sindicatos, especialistas en recursos humanos y ciudadanía en general, además de indicadores de gestión del talento y recursos humanos.

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Cemex fue evaluada en rubros como desarrollo profesional, ambiente laboral, liderazgo, sensibilidad social, reputación, ética y valores corporativos, entre otros aspectos relacionados con la experiencia y percepción de sus colaboradores.

Los resultados del Ranking Merco Talento 2026 están disponibles para consulta en el sitio web de Merco: https://www.merco.info/mx/ranking-merco-talento.

A 120 años de su fundación, Cemex promueve la mejora continua en todos sus procesos y fortalece una cultura organizacional enfocada en el desarrollo de las personas, la confianza y la construcción de un mejor futuro para sus colaboradores, clientes y comunidades.

Para más información, visite cemexmexico.com


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